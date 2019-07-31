На Дальнем Востоке произошли два землетрясения

В Охотском районе Хабаровского края в 11:25 по Москве было зафиксировано землетрясение, передает РИА Новости.

- Событие магнитудой 4,1 на глубине в 24 километра произошло северо-восточнее поселка Охотск, - пояснили в региональном ГУ МЧС.

Землетрясение ощущалось с трехбалльной силой в поселке Охотск. Жертв и пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала - сейчас специалисты обследуют важные социальные объекты.

Как передает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую сеть обсерватории Гонконга, еще одно землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня в 11:29 по московскому времени в 320 километрах западнее Магадана.