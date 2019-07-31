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31.07.2019 04:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Курилах будут делать синтетическую нефть из мусора

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Новые контейнеры для сбора пластика установили на нескольких улицах поселка Южно-Курильск на острове Кунашир в Сахалинской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, к концу года на курильском острове будет более 30 таких контейнеров.

Фото: iStock
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- Работу по сортировке бытовых отходов мы будем вести во всех населенных пунктах Кунашира и Шикотана. Для этого в бюджете муниципалитета на следующий год будут предусмотрены дополнительные средства для развития инфраструктуры ЖКХ обоих островов, - отметил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

Изготавливает контейнеры единственная на Кунашире компания, имеющая лицензию на вывоз бытовых отходов. Она же подготавливает мусорные площадки.

- Жители поселка привыкают к новшествам, начинают сортировать мусор. Главное - люди понимают, для чего мы это делаем. Собранный пластик мы утилизируем, - сообщил руководитель коммунальной компании Игорь Гребенкин.

Пока продукт переработки - пластиковую стружку - хранят на складе компании. Но через несколько месяцев на остров должно прибыть оборудование для изготовления из вторсырья синтетической нефти. Горючее планируют использовать для отопления местных бетонного и асфальтового заводов, а также общественной бани.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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