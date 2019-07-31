На Курилах будут делать синтетическую нефть из мусора

Новые контейнеры для сбора пластика установили на нескольких улицах поселка Южно-Курильск на острове Кунашир в Сахалинской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, к концу года на курильском острове будет более 30 таких контейнеров.

- Работу по сортировке бытовых отходов мы будем вести во всех населенных пунктах Кунашира и Шикотана. Для этого в бюджете муниципалитета на следующий год будут предусмотрены дополнительные средства для развития инфраструктуры ЖКХ обоих островов, - отметил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

Изготавливает контейнеры единственная на Кунашире компания, имеющая лицензию на вывоз бытовых отходов. Она же подготавливает мусорные площадки.

- Жители поселка привыкают к новшествам, начинают сортировать мусор. Главное - люди понимают, для чего мы это делаем. Собранный пластик мы утилизируем, - сообщил руководитель коммунальной компании Игорь Гребенкин.

Пока продукт переработки - пластиковую стружку - хранят на складе компании. Но через несколько месяцев на остров должно прибыть оборудование для изготовления из вторсырья синтетической нефти. Горючее планируют использовать для отопления местных бетонного и асфальтового заводов, а также общественной бани.