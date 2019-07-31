На Сахалине увеличат закупочные цены на молоко

В Сахалинской области размер субсидии на закупку товарного молока для переработки с 1 сентября вырастет в среднем на десять процентов или 80 копеек за литр, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На эти цели в областном бюджете предусмотрено более восьми миллионов рублей на текущий финансовый год.

Одновременно увеличат закупочную цену островные переработчики молока. Уже известно, что базисные закупочные цены крупнейших молокоперерабатывающих предприятий вырастут до 24,5-25 рублей за литр товарного молока.

Сахалинским сельхозпроизводителям это позволит получать дополнительно до 2,3 рубля с каждого литра своей продукции.