Назван самый безопасный для жизни регион России

Чукотский автономный округ занял последнюю строчку в рейтинге криминогенности субъектов РФ, и, таким образом, оказался самым безопасным для жизни.

"Стабильная оперативная обстановка в округе остается на протяжении многих лет. Чукотку неоднократно признавали самым безопасным российским регионом. По итогам прошлого года здесь было зафиксировано меньше всего преступлений в стране", - заявили в пресс-службе правительства округа.

Как отмечают составители рейтинга из Института региональных проблем, основой исследования стали данные Росстата, ФНС, Генпрокуратуры, МВД, Федерального казначейства и Банка России. То есть учитывается не только уровень преступности в каждом из регионов, но и уровень зарплат, безработицы, индекс бедности и многие другие факторы.

Так, на позицию Чукотки в рейтинге повлияли низкая безработица, самые высокие в России расходы бюджета на одного трудоспособного гражданина и одни из самых высоких показателей реальных доходов.

Относительно безопасно и в Сахалинской области. От лидера она отстала на 11 пунктов, но, если учесть, что в прошлый раз островной регион находился на две позиции ниже, динамика положительная.

Спать спокойно, согласно рейтингу, могут также жители Белгородской и Новгородской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Они в пятерке лидеров.

Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Приморье и Хабаровский край оказались пятью самыми опасными регионами России.