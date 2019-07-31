Новости

В Петербурге BMW протаранил четыре машины на Невском проспекте 12:02
Генетики впервые скрестят эмбрионы человека и мыши 12:02
Дилеры не успевают принимать заказы на новый кроссовер Hyundai 12:00
В Крыму запустили портал для туристов на русском и английском языках 11:59
МЧС объяснило появление запах гари в Астраханской области 11:55
Вышел трейлер хоррора с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо "Маяк" 11:50
Назван самый безопасный для жизни регион России 11:43
В красноярском селе ПДК вредных веществ в воздухе превышена в пять раз 11:43
Эксперты назвали самые похищаемые товары в магазинах 11:29
В Москве по новому подсветят дома вдоль набережных 11:17
Квентин Тарантино составил список из 70 своих любимых песен 11:17
Еще один интеллектуальный кроссовер для России: дешевле миллиона рублей 11:15
АСВ в I полугодии направило на выплаты кредиторам финорганизаций 45 млрд 11:09
Убийца девушки-блогера рассказал на камеру о своих мотивах 11:06
В Туве построили мост после гибели десяти человек на переправе 11:04
На Дону задержали лжеврачей, продававших крем от смертельных недугов 10:45
Россияне стали реже оформлять завещания 10:44
В Башкирии полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка 10:39
Китай применил тяжелый дрон против крейсера США 10:39
Трамп за время на посту президента США сделал 43 тысячи записей в Twitter 10:35
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан 10:35
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату 10:26
Боевую мощь БМД-2 увеличили в пять раз 10:25
Москва с 1 по 4 августа отметит 80-летний юбилей ВДНХ 10:22
Лукашенко и Мирзиеев проведут официальные переговоры 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
31.07.2019 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Назван самый безопасный для жизни регион России

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чукотский автономный округ занял последнюю строчку в рейтинге криминогенности субъектов РФ, и, таким образом, оказался самым безопасным для жизни.

"Стабильная оперативная обстановка в округе остается на протяжении многих лет. Чукотку неоднократно признавали самым безопасным российским регионом. По итогам прошлого года здесь было зафиксировано меньше всего преступлений в стране", - заявили в пресс-службе правительства округа.

Фото: iStock
Екатеринбург возглавил рейтинг "неспящих" городов

Как отмечают составители рейтинга из Института региональных проблем, основой исследования стали данные Росстата, ФНС, Генпрокуратуры, МВД, Федерального казначейства и Банка России. То есть учитывается не только уровень преступности в каждом из регионов, но и уровень зарплат, безработицы, индекс бедности и многие другие факторы.

Так, на позицию Чукотки в рейтинге повлияли низкая безработица, самые высокие в России расходы бюджета на одного трудоспособного гражданина и одни из самых высоких показателей реальных доходов.

Относительно безопасно и в Сахалинской области. От лидера она отстала на 11 пунктов, но, если учесть, что в прошлый раз островной регион находился на две позиции ниже, динамика положительная.

Спать спокойно, согласно рейтингу, могут также жители Белгородской и Новгородской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Они в пятерке лидеров.

Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Приморье и Хабаровский край оказались пятью самыми опасными регионами России.

Общество Соцсфера Социология Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ДФО Чукотский АО ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край СЗФО Новгородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями
В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ