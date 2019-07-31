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31.07.2019 16:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росконгресс рассказал о выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ

В рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс острова Русский будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока", на которой 11 дальневосточных регионов представят свой экономический потенциал, туристические возможности, культурные традиции, а также познакомят гостей с реализованными и перспективными инвестиционными проектами. Об этом сообщает Росконгресс - организатор выставки.

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Впервые в выставке примут участие Бурятия и Забайкальский край, включенные в состав Дальневосточного федерального округа в 2018 году. Бурятия, в частности, представит посетителям вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2.

При поддержке Минсельхоза на выставке будут работать фестиваль "Таежные промыслы" и рыбный рынок, где посетители смогут познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока.

Дальневосточный федеральный университет представит павильон "Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации". Молодые ученые ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН совместно с представителями государственных корпораций и крупных IT-компаний расскажут о научных исследованиях и перспективных разработках, которые могут стать пилотными проектами в рамках создаваемых на острове Русский инжиниринговых центров госкорпораций.

В павильоне Минприроды в интерактивных зонах "Недра Дальнего Востока", "Леса Дальнего Востока" и "Экология" можно будет познакомиться ключевыми инвестиционными проектами и объектами на территории ДФО. Также будут представлены проекты по развитию экологического туризма и повышению инвестиционной привлекательности особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития представят экспозицию "Дальневосточная деревня". В интерактивной форме гостей познакомят с самыми яркими проектами, реализованными на "дальневосточных гектарах". Также будет организована ярмарка продукции, произведенной на гектарах. В "Дальневосточной деревне" посетители получат консультации по мерам поддержки для участников программы "Дальневосточный гектар", а также по вопросам льготного ипотечного кредитования под 2%.

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На "Улице Дальнего Востока" будут организованы ежедневные концертные программы субъектов ДФО. При поддержке Минкультуры пройдут показы кассовых российских фильмов на открытой площадке, также планируется проведение вечера индийского кино. Кроме того, пройдут конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока" и конкурс "Мастер-шеф УДВ".

В рамках спортивной программы выставки состоятся парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу, а также "Игры территорий Дальнего Востока" - спортивные состязания, в которых примут участие представители федеральных органов власти и субъектов ДФО. В отдельном павильоне расположится площадка Федерации го России - "Развиваем Дальний Восток с го". На ней пройдет международный турнир по го на кубок V Восточного экономического форума. Сдать нормативы ГТО все желающие смогут в павильоне Минспорта.

С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих. В прошлом году "Улицу Дальнего Востока" посетили около 70 тысяч человек.

Экономика ДФО
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