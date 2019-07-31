Служащий хабаровского банка похитил больше 6,5 млн рублей

Следователи Хабаровска направили в суд уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении 33-летнего менеджера по работе с ключевыми клиентами отдела корпоративных продаж одного из местных банков.

Мужчина разработал схему быстрого обогащения. Имея доступ к базе клиентов и зная порядок оформления кредитных договоров через мобильное приложение, он вносил изменения в персональные данные клиентов и направлял в банк фиктивные заявления на получение кредитов. Мобильные телефоны в документах он указывал свои и успешно оформлял кредиты через приложение.

"В ходе следствия установлено, что обвиняемый воспользовался персональными данными семи клиентов банка", - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Так мошеннику удалось получить шесть миллионов 700 тысяч рублей.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.