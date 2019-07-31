В Якутске построят центр искусства за 17 миллиардов рублей

В Якутске построят Арктический центр искусства и эпоса площадью 30 тысяч квадратных метров и стоимостью около 17 миллиардов рублей. Сейчас началась активная фаза подготовки к строительству на условиях концессии. Центр предполагается ввести в 2022 году, когда Якутия будет отмечать 100-летие со дня образования.

- В честь векового юбилея республики мы должны возвести объект, который станет олицетворением истинных ценностей Якутии, самого большого многонационального субъекта России, - подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Центр предполагается ввести в 2022 году, когда республика будет отмечать 100-летие со дня образования

Объект будут строить по принципу "семь в одном".

- В нем разместятся филармония, Саха-академический театр, Театр Олонхо, выставочные залы, помещения для деловых и молодежных форумов и, скорее всего, музей. Пока на этот счет нет единого мнения. Буквально несколько минут назад завершилось совещание с архитекторами, где обсуждались эти вопросы, - рассказал "РГ" Государственный советник Якутии Андрей Борисов.

По словам 1-го заместителя министра культуры и духовного развития республики Владислава Левочкина, Арктический центр станет частью более обширного культурно-образовательного комплекса "Земля Олонхо".

- Это будет центральный объект, в котором разместятся только государственные учреждения. А вокруг предполагаются гостиницы, предприятия общепита и многое другое, куда подтянется бизнес, - пояснил он.

"Земля Олонхо" была презентована в ноябре прошлого года. Стоимость только первой очереди включенных в нее объектов оценивается в 28,5 миллиарда рублей! И там действительно значится социокультурный комплекс с театрами и музеями, но ценой в 2,7 миллиарда. Судя по всему, местные власти серьезно переиначили проект, решив вложиться в один гигантский Арктический центр.

Все эти планы вызывают немало критики. Якутяне подсчитывают, что можно построить за такие деньги: треть моста через реку Лена, не менее 15 больших школ, переселить из бараков тысячи жителей самого неблагоустроенного квартала...

- Но о духовности, о культуре тоже надо думать, у нас театры без крыши над головой! В самом холодном городе молодежи и собраться-то зимой негде. А тут рядом с университетом появится прекрасный культурно-досуговый центр, - не согласен Андрей Борисов.