В Приамурье два человека погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом

На автодороге в Шимановском районе Амурской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Водитель легковушки и один из его пассажиров погибли на месте.

По информации регионального УМВД, авария произошла из-за сильного дождя. Водитель легковой машины не справился с управлением, въехал в леерное ограждение, а после вылетел на встречную полосу. Там он и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП пострадали еще 13 человек. Десять пассажиров автобуса, в том числе двое детей 13 и трех лет, получили ушибы. Еще одна ехавшая там женщина сломала плечо и сейчас находится в больнице. Также получили травмы два выживших пассажира легкового автомобиля.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.