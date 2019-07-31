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31.07.2019 05:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье обновят материально-техническую базу в учреждениях СПО

Текст: Дина Непомнящая
Модернизация материально-технической базы в рамках плана социального развития центров экономического роста началась в нескольких учебных заведениях среднего профессионального образования Забайкальского края. Готовить кадры для горнорудной и сельскохозяйственной отраслей они смогут, используя новую крупную технику.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, одним из первых новые машины получит Краснокаменский промышленно-технологический техникум, а также филиал учреждения в городе Борзя. Автопарк учебного заведения пополнится двумя КАМАЗами, двумя легковыми автомобилями Lada Granta и тремя тракторами.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Кроме того, как добавила директор техникума Флюра Макарова, приобретут шиномонтажный пост, оборудование для диагностики и ремонта автомобилей, лако-покрасочный контейнер и программное оборудование для обучения и тестирования студентов.

Новое оборудование поступит и в другие ссузы Забайкалья: Нерчинский аграрный техникум, Могойтуйский аграрно-промышленный техникум, Приаргунский государственный колледж и Первомайское многопрофильное училище.

Для обновления базы из федерального и краевого бюджетов выделили более 170 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы закупить современное учебное и лабораторное оборудование, технические средства, стенды, тренажеры, программное обеспечение и компьютеры.

Такая модернизация позволит учить студентов по современным образовательным стандартам. Внедрять в образовательный процесс новые методы и технологии. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации специалистов.

Предлагаемый перечень оборудования составлен на основе федеральных государственных образовательных программ по профессиям и специальностям по компетенциям WorldskillsRussia и требованиям работодателей.

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