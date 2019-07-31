В забайкальском поселке появится физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа должны построить в поселке Чернышевск Забайкальского края в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.

Стройку собираются начать в 2020 году. Для этого нужно 150 миллионов рублей. Сейчас служба единого заказчика оформляет проектно-сметную документацию.

Глава региона Александр Осипов осмотрел площадку под строительство спортобъекта и отметил, что этот вопрос должны взять на контроль профильные министерства.

"Нужно согласовывать план со спортсменами, учитывать пожелания. Если подрядчики не будут успевать по срокам, необходимо в срочном порядке решать вопрос о замене организации", - цитируют слова губернатора на сайте краевого правительства.

В Чернышевске собираются реализовать и другой масштабный проект. Рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом хотят построить районный дом культуры. На это потребуется больше 200 миллионов рублей.

Александр Осипов поручил быстро и качественно оформить необходимые документы, чтобы проект смог попасть в федеральную программу.