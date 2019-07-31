Вертолетоносец из Филиппин покинул базу ТОФ во Владивостоке

Десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур", участвовавший в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке, завершил дружественный визит.

"На Корабельной набережной Владивостока состоялась церемония проводов корабля. "Давао-дель-Сур" покинул главную базу Тихоокеанского флота и в сопровождении ракетного катера "Р-14" взял курс к границе территориальных вод России", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Во время пребывания в Приморье члены экипажа филиппинского вертолетоносца осмотрели достопримечательности дальневосточной столицы и приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях с российскими моряками.