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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вертолетоносец из Филиппин покинул базу ТОФ во Владивостоке

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ
Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ

Десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур", участвовавший в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке, завершил дружественный визит.

Фото: vesti.ru
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"На Корабельной набережной Владивостока состоялась церемония проводов корабля. "Давао-дель-Сур" покинул главную базу Тихоокеанского флота и в сопровождении ракетного катера "Р-14" взял курс к границе территориальных вод России", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Во время пребывания в Приморье члены экипажа филиппинского вертолетоносца осмотрели достопримечательности дальневосточной столицы и приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях с российскими моряками.

Власть Безопасность Армия В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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