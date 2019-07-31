Где в России самая дешевая земля

Стоимость земельных участков падает по всей России. За год средняя цена за сотку земли в стране преодолела отметку в 90 тысяч рублей, снизившись на 3,3 процента до 87 с небольшим тысяч рублей.

К такому выводу пришли эксперты портала "Авито Недвижимость", проанализировав базы предложений. Больше всего, как утверждают в "Авито", земля подешевела в Нижегородской области (минус 6,9 процента за год). Там сейчас средняя цена за сотку составляет чуть более 58 тысяч рублей. Соответственно, например, традиционные 6 дачных соток можно купить за 350-400 тысяч рублей. На 4,7 процента подешевела земля в Пермском крае. Сотка в Поволжье стоит чуть более 44 тысяч. В Калининградской области земля стала дешевле на 4,1 процента - сотка обойдется в 85 с небольшим тысяч.

На 4,8 процента снизилась в стоимости и ростовская земля. Но в общем и целом сотка земли в Ростовской области сейчас одна из самых дорогих в России - за нее просят в среднем 233 тысячи рублей. Даже средняя цена земли в Московской области ниже - 119 тысяч рублей за сотку. Как поясняют в "Авито.Недвижимость", южные регионы сейчас на пике спроса. "Особенный интерес у россиян вызывает покупка участков на побережье Крыма и в Краснодарском крае: средняя стоимость земли в этих регионах превышает цены в Московской и Ленинградской областях", - отмечают в компании. Возможно, интерес к южной недвижимости подогревает неустойчивый климат средней полосы. Все больше людей хотят иметь свой домик у моря, чтобы как можно чаще приезжать туда погреться.

Видимо, поэтому интерес у покупателей вызывает и юг Поволжья. Саратовская область стала лидером прироста стоимости земли - за год сотка там подорожала на 10 процентов - до 72 тысяч рублей. На 5,4 процента выросли цены на землю в Башкирии - до 60,5 тысячи рублей за сотку.

Самые дешевые сотки - в Кемеровской области: по 28 тысяч рублей

Самые же дешевые сотки продавалась в Кемеровской области - по 28 тысяч рублей. Из недорогих регионов - Ярославская и Челябинская области и Красноярский край. Там разброс цен - от 40 до 50 тысяч за сотку. В то же время в структуре спроса земля занимает третье место. Отдельно участок хотели бы приобрести порядка 15 процентов россиян. Самый же большой спрос на дома с землей - 55,6 процента в структуре спроса. На втором месте - 20,4 процента - дачи.

Впрочем, по мнению руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олега Репченко, усредненная стоимость сотки мало о чем говорит. Надо смотреть конкретно, что за участок продается, где расположен, какие к нему подведены коммуникации. Земля в доступных местах с хорошей природой всегда будет в цене.