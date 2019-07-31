Где в России самая дешевая земля

Новости

Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
Макс Фадеев прокомментировал обвинения в плагиате со стороны Пашкета 17:55
Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок" 17:50
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке 17:38
Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона 17:33
Суворовцы сыграют классику, рок и джаз 17:31
В Мурманской области перенесли начало отопительного сезона 17:25
В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе 17:23
Компании США проектируют для саудовского принца город стоимостью $500 млрд 17:16
Житель Сочи продал 38 квартир в самострое на 95 млн рублей 17:07
Land Rover решил обновить старый Defender 17:03
Росконгресс рассказал о выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ 16:54
Под Тверью две женщины жестоко избили соперницу 16:48
Вышел трейлер фильма Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино, Де Ниро и Пеши 16:42
В Геленджике полиция применила оружие при задержании автомобиля 16:40
В Сибири напавший на командира экипажа авиадебошир пошел под суд 16:37
В "мост глупости" в Петербурге врезалось 170 "ГАЗелей" 16:32
Зеленский отказался от своего бюста со следами помады 16:30
Корейские болельщики требуют от "Ювентуса" 50 млн евро из-за Роналду 16:25
Новый Hyundai Creta не смог скрыться от папарацци 16:02
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата 15:59
В Прикамье отпустили фигурантов дела о взрыве на заводе "Азот" 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 17:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Меньше сотки за сотку

Где в России самая дешевая земля
Текст: Ольга Игнатова
Стоимость земельных участков падает по всей России. За год средняя цена за сотку земли в стране преодолела отметку в 90 тысяч рублей, снизившись на 3,3 процента до 87 с небольшим тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К такому выводу пришли эксперты портала "Авито Недвижимость", проанализировав базы предложений. Больше всего, как утверждают в "Авито", земля подешевела в Нижегородской области (минус 6,9 процента за год). Там сейчас средняя цена за сотку составляет чуть более 58 тысяч рублей. Соответственно, например, традиционные 6 дачных соток можно купить за 350-400 тысяч рублей. На 4,7 процента подешевела земля в Пермском крае. Сотка в Поволжье стоит чуть более 44 тысяч. В Калининградской области земля стала дешевле на 4,1 процента - сотка обойдется в 85 с небольшим тысяч.

Фото: Александр Корольков/РГ
Продлена возможность упрощенной регистрации прав на жилые и садовые объекты недвижимости

На 4,8 процента снизилась в стоимости и ростовская земля. Но в общем и целом сотка земли в Ростовской области сейчас одна из самых дорогих в России - за нее просят в среднем 233 тысячи рублей. Даже средняя цена земли в Московской области ниже - 119 тысяч рублей за сотку. Как поясняют в "Авито.Недвижимость", южные регионы сейчас на пике спроса. "Особенный интерес у россиян вызывает покупка участков на побережье Крыма и в Краснодарском крае: средняя стоимость земли в этих регионах превышает цены в Московской и Ленинградской областях", - отмечают в компании. Возможно, интерес к южной недвижимости подогревает неустойчивый климат средней полосы. Все больше людей хотят иметь свой домик у моря, чтобы как можно чаще приезжать туда погреться.

Видимо, поэтому интерес у покупателей вызывает и юг Поволжья. Саратовская область стала лидером прироста стоимости земли - за год сотка там подорожала на 10 процентов - до 72 тысяч рублей. На 5,4 процента выросли цены на землю в Башкирии - до 60,5 тысячи рублей за сотку.

Самые  дешевые сотки -  в Кемеровской области:  по 28 тысяч рублей

Самые же дешевые сотки продавалась в Кемеровской области - по 28 тысяч рублей. Из недорогих регионов - Ярославская и Челябинская области и Красноярский край. Там разброс цен - от 40 до 50 тысяч за сотку. В то же время в структуре спроса земля занимает третье место. Отдельно участок хотели бы приобрести порядка 15 процентов россиян. Самый же большой спрос на дома с землей - 55,6 процента в структуре спроса. На втором месте - 20,4 процента - дачи.

Впрочем, по мнению руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олега Репченко, усредненная стоимость сотки мало о чем говорит. Надо смотреть конкретно, что за участок продается, где расположен, какие к нему подведены коммуникации. Земля в доступных местах с хорошей природой всегда будет в цене.

Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь ПФО Нижегородская область СЗФО Калининградская область ПФО Пермский край ЮФО Ростовская область ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
Памфилова: Жалобы по выборам в Мосгордуму рассмотрим объективно и открыто
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая