Чистомен, парень на вишневой девятке, пермский супергерой - как только не называют Сергея Сюзева земляки, но сам он от всех титулов отказывается. Молодой человек занимается самым что ни на есть полезным делом: регулярно и безвозмездно очищает общественные места краевой столицы от твердых коммунальных отходов.

Молодая свинья, матерая свинья

Несмотря на жару, Сергей выходит в рейд в полной экипировке: камуфляж, грубые ботинки, полдюжины мешков на 120 литров, перчатки, кепка на голове, платок. Лицо молодой человек скрывает.

- Пусть меня судят не по внешности, а по делам.

Сергей - заядлый рыболов. Однажды обратил внимание: приходишь с удочкой на берег, где своими руками пару дней назад навел порядок, а там опять куча хлама. Молодой человек снова убирал, делал фотографии "до и после", выкладывал снимки в соцсети. Со временем это вошло в привычку, а сам Сергей стал чем-то вроде городской легенды.

Народное признание, как дикая свалка, сформировалось стихийно. Парень такого и добивался, правда, не ожидал, что вместо того, чтобы следовать его примеру, люди порой будут вызывать его на "грязную точку".

- Я не волонтер, который все приберет, это даже не хобби, - заявляет Сергей. - Я пропагандист и хочу привлечь внимание к проблеме. Для начала пусть люди научатся убирать за собой, хотя уже есть те, кто вычищает территорию за другими. Некоторые - такие же, как и я, рыбаки. Нам элементарно неприятно сидеть с удочкой в мусоре.

Свои рейды Сергей проводит в одном и том же районе Перми - на берегу Камы около площади Восстания. Здесь Чистомен живет и рыбачит, а горожане частенько отдыхают, так что недостатка в работе нет.

Печально, но стихийные свалки возникают вновь и вновь - достаточно пары брошенных бутылок.

- Людям психологически легче бросить мусор туда, где он уже есть. Только ведь порочный круг с кого-то начинается. Я таких людей называю матерыми свиньями. Скорее всего, они уже не исправятся. А вот дети, которые смотрят на все это безобразие, - молодые свиньи. Но у них есть шанс вырасти порядочными людьми. Самым эффективным способом профилактики и борьбы с подобным поведением считаю штрафы.

"Я не такой"

Таинственный парень на ВАЗе вишневого цвета, борющийся со злом в виде мусора, за два года активной деятельности обрел множество почитателей и последователей. Но есть и те, кто сомневается в искренности Сергея: "Ты просто пиаришься", "Ты - проект администрации, твою девятку видели припаркованной на стоянке губернатора. А на самом деле ездишь на Land Cruiser", "Таким образом ты деньги зарабатываешь".

- Некоторых фантазия заводит еще дальше: говорили, будто я прибрался пару раз, наделал фото и показываю одну и ту же свалку с разных ракурсов. Кто-то предполагает, что и вовсе приезжаю на чистое место, фотографирую его, потом разбрасываю мусор и опять делаю фото, а публикую снимки в обратном порядке, - говорит пермский супергерой.

На все небылицы ответ у него простой: работаю один, с администрацией не советуюсь, блог веду во имя пропаганды чистоты, небольшие деньги от благотворителей уходят на расходные материалы и ремонт машины. Все фото сделаны в разные дни: на них всегда видна дата, а версию о том, что он разбрасывает мусор в чистом месте, Сергей даже не комментирует.

- Фантазеров в интернете много, им зачастую даже неважно, кого критиковать. Я научился не обращать на них внимания, тем более что ни один такой выдумщик пока не осмелился ко мне подойти, - рассказывает он.

Сергей уверен: все, кто встречался ему во время рейдов, отзываются о нем только положительно. Хвалят, восхищаются, показывают детям. Иногда предлагают помощь, иногда угощают шашлыком, коньяком, катают на моторных лодках.

- Мы с моей машиной довольно известны в городе, поэтому любопытных взглядов всегда много. Главное - смотрят с уважением, одобряют. Семья и друзья тоже поддерживают Сергея. Четырехлетний сынишка часто сопровождает папу на выездах.

- Жена порой встречает в дверях с мешком мусора, просит: "Ну вынеси пакет, ты же Чистомен!" Шутит, конечно, - смеется молодой человек.

Убираем вместе

В очередной куче мусора, за которым приехала вишневая девятка, - классический набор отдыхающего: банки, бутылки, пакеты, одноразовая посуда. Иногда попадаются использованные шприцы. Случаются и необычные находки - книги, букеты поникших цветов, детские подгузники. Нет сомнений: все это оставляют обычные горожане. Отдельная категория тех, кто мусорит, - дальнобойщики.

- Они приезжают, разгружают фуры и оставляют пару мешков с мусором, который копится в дороге. Логика такая: не наш регион - не нам и порядок наводить.

Но Чистомен считает несправедливым винить в проблеме только простых людей.

- Нельзя сваливать всю ответственность на население, но нельзя и ничего не делать, а только ждать помощи властей. Истина, как всегда, где-то посередине, - рассуждает он.

- Я работаю и в ту, и в другую сторону. Жителям Перми подаю личный пример, с администрацией общаюсь через портал "Управляем вместе". Это приносит свои результаты: многие свалки убраны благодаря моим, и не только, обращениям.

Сергей рассказывает, что руководство портала хорошо его знает, иногда даже отчитывается о ликвидированных свалках лично, а не по почте, как перед другими. Следят чиновники и за рейдами парня в соцсетях.

- Была недавно история с огромной мусорной кучей прямо около детского сада в Запруде. Я и сам там прибрал, и заявку на портал отправил. Вскоре пришло сообщение: "Уважаемый Вишневая Девятка, вот фото с места, мы все почистили, посмотрите". В другой раз выложил видео уборки на Мотовилихинском пруду, хотя следить за чистотой этой территории должен был конкретный подрядчик. После шумихи в средствах массовой информации со мной связался его представитель и рассказал, как на них надавили за нерадивость. Отправил план работы на месяцы вперед. В целом все, что обещал, выполнили.

Прямая речь

Андрей Назаров, заместитель прокурора Пермского края, старший советник юстиции:

- Ликвидировать несанкционированную свалку должен собственник земельного участка, на котором она образовалась. Либо самостоятельно, либо заключив договор с региональным оператором, в Перми это "Теплоэнерго". Региональный оператор, получивший информацию с указанием места нахождения свалки объемом более одного кубического метра, обязан направить собственнику уведомление об очистке участка или заключении договора на уборку. Если собственник в течение 30 дней не вывезет мусор, это сделает регоператор, который в судебном порядке взыщет с него расходы. Граждане могут сообщать о свалках в территориальный орган местного самоуправления - администрацию поселка, города, района либо региональному оператору. Оплату услуг волонтеров следует обсуждать с собственником земельного участка.

Контакты

Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Теплоэнерго" - региональный оператор по обращению с ТКО в Прикамье. E-mail для подачи заявок zayavka@te.permkrai.ru.