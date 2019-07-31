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31.07.2019 17:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На реконструкцию аэропорта Оренбурга направят 3,3 млрд рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Международный аэропорт "Оренбург" им. Гагарина ожидает реконструкция: здесь будет построена вторая рулежная дорожка, а взлетно-посадочная полоса удлинится на 500 метров. По предварительным подсчетам, стоимость работ составит 3,35 миллиарда рублей.
Фото: Министерство транспорта РФ Фото: Министерство транспорта РФ
Фото: Министерство транспорта РФ

Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе визита в Оренбуржье. Глава ведомства и врио губернатора области Денис Паслер провели рабочее совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры региона.

Евгений Дитрих сообщил, что до конца текущего года Правительство России выделит регионам дополнительные средства на ремонт дорог. Оренбургская область получит порядка 600 миллионов рублей. Федеральные средства будут направлены на ремонт двух объектов - Нежинского шоссе и дороги в районе поселка Ростоши. Напомним, что в этом году на ремонт дорог с благоустройством в Оренбурге из бюджетов всех уровней суммарно выделено свыше 1,8 миллиарда рублей. Работы идут на 22 объектах, 90 процентов из них будут завершены до конца лета.

Фото: Союз журналистов России
Денис Паслер: В Оренбуржье будут созданы новые современные производства

- Впечатления от посещения Оренбургской области очень позитивные: область движется, развивается. Интенсивно идет реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Мы посетили ряд объектов, которые уже завершены и, как нас заверили дорожники, находятся на гарантии подрядных организаций и долго прослужат людям, - отметил Евгений Дитрих.

Глава Минтранса РФ рассказал о том, что автодорога "Оренбург - Орск - граница Челябинской области" до конца года будет передана в федеральное ведение. Это снизит нагрузку на региональный дорожный фонд и даст возможность направить высвободившиеся средства на другие областные трассы.

- Мы договорились о том, что Федеральное дорожное агентство уже сейчас начнет формировать планы, которые в будущем можно будет выполнить на этой дороге. Она сегодня в неплохом состоянии. Но для улучшения качества здесь будет выполнена замена верхних слоев дорожного покрытия, - заметил Евгений Дитрих.

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
Оренбуржье вышло в лидеры проекта "Безопасные и качественные дороги»"

Модернизация ожидает и Международный аэропорт "Оренбург": здесь планируется поэтапная реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) с ее продлением на 500 метров и строительством второй рулежной дорожки. По предварительным оценкам, работы обойдутся в 3,35 миллиарда рублей.

- Мы крайне заинтересованы в реконструкции аэродромного комплекса и строительстве нового терминала аэропорта, - подчеркнул лидер региона Денис Паслер. - Наш аэропорт обязан соответствовать своему международному статусу.

Сейчас проект реконструкции аэродромного комплекса находится на стадии передачи в главгосэкспертизу. Реконструированная ВПП сможет принимать воздушные суда большой вместимости, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта и расширить его терминальные мощности. Евгений Дитрих также предложил правительству региона рассмотреть вопрос о привлечении инвесторов для строительства нового здания аэровокзала.

 

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