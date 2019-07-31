Оно находится неподалеку от здания, которое до сих пор занимала "Наша школа", - на улице Гайдара,7. По данным городского департамента образования, здание лицензировано под образовательную деятельность, там сейчас занимаются студенты Кировского государственного медицинского университета. С руководством вуза достигнута договоренность об освобождении этого помещения. Тем не менее, по информации департамента, и это предложение руководством "Нашей школы" отвергнуто.

- Те обещания, которые были даны "Нашей школе" в отношении ремонтных работ на Крутикова, 2б, нами выполнены. На эти цели уже израсходовано около четырех миллионов рублей из муниципального бюджета. Я еще раз напомню, что речь идет о зданиях, которые принадлежат городу на праве собственности. И город соответственно имеет право решать, что в них будет размещено, - говорит глава администрации Кирова Илья Шульгин. - При этом мы с частным учреждением ведем совместный поиск решений. Но сотрудничество предполагает движение навстречу друг другу в целях выработки оптимального варианта. Пока, к сожалению, со стороны "Нашей школы" такого движения мы не наблюдаем. Тем не менее администрация города готова к диалогу.

Напомним, "Нашей школе", которая арендовала у муниципалитета здание по улице Гайдара, 4а, было предложено переехать в другое здание - на улице Крутикова, 2б - "РГ-Неделя рассказала об этом в статье "Частный случай" (номер от 14 февраля 2019 года). В здании на Крутикова заменены окна, завершен ремонт системы теплоснабжения. За счет муниципального бюджета предлагалось провести и частичную перепланировку внутри здания. Но она, по словам чиновников, отвергнута руководством частного учреждения. А те изменения, которые желает видеть "Наша школа", уже попадают под определение реконструкции, что существенно увеличивает расходы.

Директору "Нашей школы" предложили затраты на капитальный ремонт и реконструкцию, которые школа проведет самостоятельно, зачесть потом в счет арендной платы. А в случае необходимости все 53 ученика "Нашей школы" будут распределены в муниципальные школы.

Но с этим не согласились родители учеников. Поскольку, по их словам, в "Нашей школе" другая методика преподавания и именно из-за нее они выбрали данное учебное заведение.

По словам директора "Нашей школы" Антона Хохрина, вариант с Гайдара,7 не подходит по ряду параметров. Там школе выделяют три помещения на первом этаже и в подвале. В подвале учебное заведение размещать нельзя, а два помещения на первом этаже не соединяются друг с другом - между ними находится совет ветеранов.

- Нас бы вполне устроило, например, здание на улице Труда, 72, где сейчас находится юридический колледж, который переезжает в другое помещение, - говорит Антон Хохрин. - Но нам его не дают, заявляя, что там идут занятия. Я не понимаю, зачем такая спешка? Почему не подождать еще год и не найти вариант, устраивающий всех?

В мэрии, в свою очередь, говорят, что помещения по улице Гайдара, 4а, находящиеся в муниципальной собственности, будут переоборудованы под детский сад на 120 мест, что должно внести свой вклад в решение острой проблемы нехватки мест в детсадах Кирова.