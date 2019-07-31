Патриарх Кирилл: У храмоборцев ничего не выйдет

Широкое строительство храмов в России патриарх Кирилл связал с возрождением в православия. Сегодня он освятил Успенский собор в Саровской пустыни.

"Сегодня все то, о чем и мечтать мы раньше не могли, осуществляется. В ответ на вашу веру. Не было бы возрождения веры - храмы никому бы не были нужны", - сказал он.

"Храмы никогда не строятся по приказу сверху, храмы никогда не строятся просто так, потому что кому-то захотелось, - сказал патриарх после освящения храма в закрытом наукограде. - Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти сущие, но храм поднимается тогда, когда его создание поддерживается молитвой, духовной силой благочестивого народа".

Не было бы возрождения веры - не было бы этих замечательных строек, уверен патриарх, потому что храмы тогда никому не были бы нужны. Но они строятся и открываются именно потому, что нужны народу.

"И это наш главный ответ храмоборцам, которые хотят обратить историю вспять, вернуть ее снова в 20-30 годы, когда уничтожались храмы и когда запрещались внешние признаки всякой религиозности, - цитирует патриарха РИА Новости. - Хотел бы сказать этим храмоборцам - не получится, потому что нельзя дважды вступить в один и тот же исторический процесс".

Помешать процессу возрождения православия сегодня невозможно, считает он. "Другая страна, другой народ, и поэтому, пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать, но я бы сказал больше - себе не мешайте, не закрывайте для себя путь к Богу", - сказал он во время проповеди.

В повестке дня патриаршиего визита сегодня также встреча с учеными-физиками Сарова.

Справка "РГ"

31 июля и 1 августа патриарх Кирилл совершает Первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию. Помимо освящения Успенского храма в Саровской пустыни 1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, патриарх отслужит литургию на соборной площади Свято-Троицкого монастыря в Дивеево.