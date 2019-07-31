Социальные сети - палка о двух концах. С одной стороны, они дают возможность привлечь к какой-то проблеме внимание широких масс, а также людей, облеченных властью, с другой - превратились в реку негатива. Это особенно заметно, когда речь заходит о медицинском обслуживании. Не смог попасть на прием, доктор не так посмотрел, лекарства не те назначил: дорогие, а не помогают - вариации на подобные темы есть в каждой новостной ленте. Такое, разумеется, случается. Но почему никто не делится радостью, когда получает квалифицированную помощь хорошего специалиста, что вообще-то бывает гораздо чаще? Стоит ли удивляться, что человек, начитавшись в интернете, идет к врачам с предвзятым мнением.

Хирург уфимской поликлиники №43 Ишхан Мамоян говорит, что в последнее время пациенты с импульсивным поведением встречаются все чаще. Поэтому, прежде чем приступить к решению проблемы, с которой человек пришел, приходится сначала его успокоить и настроить на позитивный лад.

Общение с пациентами он считает неотъемлемой частью своей работы. Как и сострадание, которое усиливает действие лечения. Все знают, что у внимательных врачей больные быстро идут на поправку.

Ишхан Мамоян начал работать в уфимской поликлинике №43 в 2010 году. За плечами уже была учеба в Башкирском государственном медицинском университете, интернатура с ординатурой и два года практики в Магнитогорске, куда пришлось переехать из-за тяжелой болезни матери.

- Мама умерла от рака в 2015 году. Мне и самому нередко приходится сообщать людям такой страшный диагноз. Дается это непросто, и тут сложно провести черту между профессионализмом и человеческими эмоциями и чувствами, - признается Ишхан Мамоян. - Можно, конечно, действовать строго по протоколу лечения. Но когда ты сопереживаешь, объясняешь, ободряешь, то помогаешь человеку бороться, облегчаешь его страдания. Болезнь развивается быстро, медлить нельзя. Поэтому я считаю своим долгом морально поддержать пациентов. Организую своевременные консультации, оперативное лечение. Самое дорогое, что человек может дать другому - не деньги, не материальные ценности, а простое человеческое тепло.

Доктор, как и его пациенты, проживает в Сипайлово, так что общение с ними стенами поликлиники не ограничивается.

- С женой и детьми выходишь на прогулку и постоянно встречаешь то одного, то другого, и каждому надо что-то у меня спросить. Я не против, потому что есть вопросы, которые можно решить быстро, на ходу, но когда что-то серьезное, то я, конечно, приглашаю на прием, - говорит хирург.

В поликлинике, к которой официально прикреплено 80 тысяч человек, а по факту обращаются около сотни тысяч, Ишхан Мамоян заведует хирургическим отделением. Здесь проводят операции по удалению грыж, опухолей, прак­тикуя хирургию одного дня. Для пациентов удобно - не надо ложиться в больницу. В коллективе 36 человек, в том числе доктор медицинских наук и два кандидата. Кроме того, Ишхан Мамоян возглавляет врачебную комиссию, на которой рассматриваются экспертные случаи.

Несмотря на занятость, он дважды в неделю находит время для любимого с детства занятия - футбола. Играет в составе сборной команды "Медик", участвующей в спартакиадах Октябрьского района и города, а также в ежегодном турнире на кубок профессора Ирека Сафина.

Несмотря на то что Ишхан Мамоян живет в столице Башкирии не так долго, он стал настоящим уфимцем. Ему уже второй раз доверили руководить работой участковой избирательной комиссии.

Свободное время, которого остается немного, старается проводить с семьей.

- Я выходец из Армении. По национальности курд-езид. Жена моя тоже езидка. У нас принято почитать старших, уважительно относиться к людям, знать свои корни, историю, культуру и язык. Я владею езидским, армянским и русским языками, учу этому и своих детей, а их у меня трое, - рассказал доктор.

В Уфу он попал вслед за отцом и родственниками, которые перебрались сюда в 90-е годы. По окончании школы, получив золотую медаль, приехал в Уфу и без посторонней помощи поступил в Башкирский государственный медицинский университет.

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В свободный выходной Ишхан Мамоян вместе с волонтерами благо­творительного движения "Vitae_777" ездит в детские дома и приюты, помогает решать насущные проблемы. Эта сторона его жизни так и осталась бы неизвестной, так как он ее старается не афишировать, если бы не благодарственное письмо, поступившее в поликлинику от директора социального приюта для несовершеннолетних в Чишмах. В нем говорится: "Благодаря таким людям, как вы, мир становится лучше".

- Когда мой друг, организовавший это движение, предложил участвовать, я согласился сразу, - рассказал доктор. - Надо видеть, с какой радостью встречают нас дети, показывают, чему они научились, устраивают концерты. Мы привозим им подарки, разговариваем. Им так этого не хватает. Но после этих поездок я долго прихожу в себя. Смотрю на своих детей, окруженных любовью и теплом, а вижу глаза ребят, лишенных в своей жизни самого главного. Мне кажется, если мы не можем дать им чего-то большего, должны помогать хотя бы так...