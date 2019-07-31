В Башкирии полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка

В Стерлитамаке 29 июля собака бойцовской породы напала четырехлетнего ребенка. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, собака была без намордника и без поводка, а ее хозяин в состоянии алкогольного опьянения. Животное укусило маленькую девочку, к счастью, ей на помощь бросились мужчины. Ребенка увезли в больницу.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что сейчас эксперты устанавливают степень тяжести травм, причиненных здоровью ребенка. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с 1 января 2020 года выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка запрещен, за исключением случаев, когда животное на огороженной территории своего владельца.