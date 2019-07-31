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31.07.2019 10:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка

Текст: Айгуль Камаева

В Стерлитамаке 29 июля собака бойцовской породы напала четырехлетнего ребенка. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

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О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, собака была без намордника и без поводка, а ее хозяин в состоянии алкогольного опьянения. Животное укусило маленькую девочку, к счастью, ей на помощь бросились мужчины. Ребенка увезли в больницу.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что сейчас эксперты устанавливают степень тяжести травм, причиненных здоровью ребенка. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с 1 января 2020 года выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка запрещен, за исключением случаев, когда животное на огороженной территории своего владельца.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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