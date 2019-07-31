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31.07.2019 08:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

33 внука бабушки Светы

В Старобаишском доме-интернате дети-инвалиды обрели новых родных
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 167(7925)
76-летняя Светлана Громова 26 лет назад потеряла всю свою семью. Думала, это одиночество на всю жизнь, но несколько лет назад она стала бабушкой сразу для трех десятков мальчиков и девочек. Случилось это после переезда в Старобаишский дом-интернат для престарелых и инвалидов, единственное в России заведение, где пожилые подопечные живут под одной крышей с детьми-инвалидами.
Пожилые подопечные интерната всегда окружены детьми и выполняют роль бабушек и дедушек. Фото: Петр Коннов/РГ Пожилые подопечные интерната всегда окружены детьми и выполняют роль бабушек и дедушек. Фото: Петр Коннов/РГ
Пожилые подопечные интерната всегда окружены детьми и выполняют роль бабушек и дедушек. Фото: Петр Коннов/РГ

Отделение для детей с физическими недостатками на десять коек появилось в 2006 году, а в 2007 году его расширили до 40 коек. Сегодня здесь живут 33 ребенка с инвалидностью - отказники и дети из семей, где родителей лишили прав. Также в числе подопечных учреждения - 114 одиноких престарелых, о которых некому позаботиться.

Новая жизнь

На небольшой, но светлой кухне Светлана Яковлевна ловко месит тесто на доске, за ее действиями наблюдает 21-летняя Диана Каюмова. Они даже чем-то похожи друг на друга: обе острые на язык, любят читать книги и готовить.

- Страшная авария унесла жизни всех моих родных: мамы, дочери, внучек, брата, племянников и племянниц. После этого я не хотела жить. Год пролежала в неврологии, а затем просто существовала. И только когда попала сюда, как будто вернулась домой, - рассказывает Светлана Громова.

Фото: Надежда Пащенко
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Оказавшись в окружении детей, она вновь вспомнила погибших внучек и попросила у директора разрешения читать по вечерам детям сказки, а потом стала учить их готовить пирожки.

- Решила: нечего сидеть и скучать. И хотя мне тяжело ходить и стоять, но могу командовать сидя.

Помню много семейных рецептов, вот хочу поделиться ими с девочками. Планирую в будущем научить их делать заварное тесто.

Можно сказать, у меня целый детдом внуков теперь есть, и вот эта вредная девчонка в их числе, - отправив пирожные в духовку, Светлана Громова с нежностью поглядывает на Диану.

- Я не вредная, а с характером! -поправляет бабушку ученица с дерзкой улыбкой и тут же добавляет: - У нее классные блины получаются, пышные и вкусные! Такие даже моя родная бабушка не готовит!

Да, у девушки есть семья, но родители лишены прав. Диана - одна из первых детей, которые оказались в Старобаишском доме-интернате вместе с пожилыми, возможно, поэтому чувствует себя здесь уверенно и помогает освоиться новичкам.

- Я считаю, это хорошая идея поселить детей и пожилых вместе. С бабушками и дедушками всегда можно найти тему для разговора, - говорит Диана.

Как только девушке дадут квартиру, она переедет в город. Диана уверена, что не потеряется в жизни, так как у нее есть люди, готовые в любую минуту прийти на помощь. И это не только воспитатель, которую она называет мамой, но и бабушка Светлана.

Один плюс один

Детей-инвалидов и престарелых в Старобаишском доме-интернате в 2006 году поселили вместе не для того, чтобы провести эксперимент, просто здесь были свободные койки. Это учреждение можно назвать образцово-показательным.

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У детей есть интерактивные доски, компьютеры, спортивные тренажеры, современная детская площадка. О них заботятся внимательные воспитатели.Только вот родителей им все равно не хватает. Пожилые подопечные интерната тоже скучают по родным людям, хотя здесь они получают полноценное питание, медицинский уход, занимаются в кружках по интересам. И тех, и других объединяет одиночество и общее желание быть нужным, видимо, поэтому и тянутся друг к другу.

Детей и пожилых объединяет одиночество и общее желание быть нужным, видимо, поэтому они и тянутся друг к другу

- Они живут в отдельных корпусах, которые соединены теплым переходом. Но на улице, на всех мероприятиях и занятиях собираются вместе и как могут помогают друг другу. Вот, к примеру, Фирдаус-абый учит наших ребят играть в шахматы. К нему дети бегут на занятия сразу после уроков. Даже турниры проводим, - рассказывает директор дома-интерната Эльза Шайхутдинова о пенсионере, который увлеченно объясняет своему юному сопернику по партии Кириллу, как лучше сходить конем, чтобы поставить "шах".

Другой подопечный дома-интерната Петр Бердин попал сюда после аварии и уже больше полугода проходит реабилитацию. Он по собственному желанию стал наставником для Айдара, у которого проблемы со зрением.

- Ну как можно не помочь слепому человеку? И почему мне нельзя заняться детьми, когда собственные уже давно выросли, и есть свободное время? Этим ребятам я могу помочь больше, чем себе, - объясняет Петр Бердин, одновременно рисуя с подопечным на песке солнце.

А вот Александр Погорелов, по воле судьбы оказавшийся в инвалидной коляске, стал партнером по танцам 16-летней Айсылу Исламовой. Они репетируют вальс на колясках.

- Вроде ничего особенного не делаю, а на душе спокойно и легко. Отвлекаешься от всех проблем, - признался Александр Погорелов.

В таком же ровном эмоциональном состоянии находится и 87-летняя Фания Шамгулова. Она живет в Старобаишском доме-интернате практически с самого открытия. Фания Акмановна помогает молодым и пожилым наводить чистоту, а также занимается благотворительностью.

Фото: АНО "Жизнь"
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- Мой дом сгорел, поэтому я и оказалась в доме престарелых. Успела пожить в разных учреждениях, но здесь мне действительно хорошо и спокойно, дети вокруг хорошие, жалко их. Вот и решила, что раз у меня никого из родных не осталось, буду помогать детям и старикам. В прошлом году 50 тысяч рублей передала, чтобы нашим подросшим девочкам отремонтировали комнату, где они теперь учатся жить самостоятельно: стирать, готовить и убираться. А в этом году еще 50 тысяч рублей дала на нужды стариков, вот и в моей комнате ремонт сделали, стало еще приятнее жить. Дай бог, в следующем году тоже хоть чем-нибудь помогу дому-интернату, - говорит Фания Акмановна.

Она признается, что деньги копит с пенсии, которую ей некуда тратить, так как ничего, кроме молока, бабушка не покупает, всего остального хватает.

Взаимная помощь

По словам Эльзы Шайхутдиновой, пожилые играют и рисуют с малышами, рассказывают им сказки, водят за руку в столовую, танцуют с ними, учат работать в теплице, получая в ответ благодарность и объятия. Возможно, именно в этих объятиях секрет долгожительства подопечных интерната. Самой старшей из них исполнилось 95 лет.

- У нас средняя продолжительность жизни пожилых достигла 79 лет, хотя еще недавно не превышала 71 года. А ведь нередко к нам привозят людей в тяжелом состоянии. Мне кажется, дети передают взрослым силы жить, а те, в свою очередь, дарят ребятам возможность почувствовать себя членами большой и дружной семьи, учатся заботиться друг о друге, - говорит Эльза Разифовна.

Кстати

В этом году Старобаишский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил медаль на IV Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую презентацию социального учреждения. Проект заинтересовал как жюри, так и коллег из других регионов России. "Программа 1+1" названа в числе передовых и вошла в список победителей в номинации "Лучший инновационный проект".

Между тем

В Старобаишском доме-интернате некоторые постояльцы помогают персоналу присматривать за лежачими и даже проводят для них дискотеки и флешмобы.

- У нас есть бабушка, у которой только рука двигается, так она вместе с нами танцует, двигая этой рукой. Главное, они улыбаются и не чувствуют себя брошенными, ведь мы для них целые концерты проводим. Музыка творит чудеса! - уверена воспитатель Уркия Мухамадиева, которая еще и хореограф, и режиссер.

Кстати, одна из подопечных дома-интерната, которую здесь научили держать ложку и двигаться, теперь работает на кухне.

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