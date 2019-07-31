Уже в следующем году дети из сельских районов Башкирии, где нет технических кружков, технопарков и прочих развивающих центров точных наук, смогут бесплатно заниматься робототехникой, промышленным дизайном, создавать виртуальную реальность и изучать IT-технологии. Для них в республике закупят три мобильных технопарка "Кванториум Башкортостана". Это стало возможно благодаря национальному проекту "Образование".

Речь идет о передвижных специально оборудованных автомобильных станциях, которые состоят из пассажирского микроавтобуса и прицепного вагона. Как уточнили в министерстве образования Башкирии, в мобильных технопарках будет несколько лабораторий: виртуальная реальность, промдизайн, хайтек, робототехника, аэролаборатория и другие.

Планируется, что мобильные технопарки будут ездить по разным районам республики и обучать детей работать на инновационном высокотехнологичном оборудовании. Ребята смогут научиться паять, работать на гравировальном станке, писать компьютерные программы и многому другому. Акцент будет делаться на проектную деятельность. Кроме того, комплексы станут площадкой для проведения мастер-классов, выставок и различных тематических мероприятий в отдаленных районах. В общей сложности в трех мобильных технопарках смогут обучаться более тысячи сельских школьников пятых и шестых классов в группах по 15-16 человек.

Для Башкирии появление мобильных технопарков особенно актуально: в республике развита промышленность, в том числе авиационная, есть мощный нефтеперерабатывающий комплекс, другие отрасли экономики, где требуются специфические технические знания. К тому же в регионе очень много детей, мечтающих заниматься техническим творчеством.