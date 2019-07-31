В Мордовии за два года построят 17 детсадов

До 2021 года в Мордовии в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" будет построено 17 новых детсадов на 2230 мест. Только в Саранске распахнут двери пять современных садиков.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков в ходе состоявшегося накануне торжественного открытия детского сада №8 в новом саранском микрорайоне на улице Татьяны Бибиной. Объект был возведен по поручению президента России.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, экскурсию по новому зданию провел заведующий Владимир Антонов (единственный мужчина-заведующий детсадом в Саранске). Учреждение полностью готово к приему маленьких воспитанников. Уютное помещение укомплектовано современным оборудованием, мебелью, игрушками. Малыши по достоинству оценят также просторный спортзал и бассейн, в котором для них будет проводить занятия инструктор по плаванию.

- Очень хорошо и качественно все сделано. Видно, что строители старались, словно для своих детей. Именно такое высокое качество строительства должно быть у нас везде! - оценил работу Владимир Волков.

Лидер региона передал в подарок садику сертификат на приобретение новой цифровой лаборатории для дошколят "Наураша". Отвечая на вопросы родителей воспитанников, Владимир Волков заверил, что в этом районе вскоре появится еще один детсад - он будет построен на на территории, ограниченной улицами Пуркаева, Лихачева, Бибиной, Гожувской, где будут снесены шесть старых домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Возведение нового садика на 240 мест начнется в конце 2020 года.

Следует отметить, что только с 2012 по 2018 годы в Мордовии было капитально отремонтированы 119 детских садов, которые посещают свыше 7000 детей.



