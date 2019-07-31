В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой

Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мальчику регулярно доставалось от собственной матери с начала лета. Женщина периодически связывала своего 12-летнего сына и избивала, в том числе хоккейной клюшкой. Последний такой инцидент произошел 25 июля, когда помимо привычного набора истязательств мать еще и ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата. Что это было за вещество, сейчас выясняют эксперты.

29 июля подозреваемую задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ - "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица"), решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела также планируется дать оценку психического здоровья женщины.

Мальчик временно помещен в социально-реабилитационный центр, а месячная дочь подозреваемой - в медицинское учреждение.