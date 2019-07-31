В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе

На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования случился хлопок. В результате ЧП пострадали пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора предприятия Олега Миргородского.

Ожоги различной степени тяжести - 35-ти и 60 процентов тела - получили двое сотрудников предприятия, одному из них сейчас проводят операцию. Еще трое получили легкие травмы.

На производственный процесс инцидент не повлиял, однако здание завода оцеплено - проводится разбирательство, выясняются причины произошедшего.