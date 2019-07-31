В Перми замдиректора школы, где от голода умерла девочка, пойдет под суд

Следователи собрали достаточную доказательную базу по уголовному делу в отношении заместителя СОШ №3 города Краснокамск Пермского края, из-за халатности которой погибла ученица. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

С марта по июль 2018 года мать 14-летней школьницы умышленно ограничивала ее в питании с целью лишить дочь жизни. Девочка, потерявшая значительную массу тела, все же продолжала посещать учебное заведение.

Заместитель директора по воспитательной работе, ответственная за обеспечение безопасности учащихся, обвиняется в бездействии в отношении социально опасного положения погибшей. В такой ситуации было необходимо проинформировать правоохранительные органы и службы о потенциальном риске для здоровья и жизни несовершеннолетней, инициировать проверку жилищно-бытовых условий в семье.

По мнению следствия, своевременно оказанная помощь со стороны обвиняемой могла бы с большой вероятностью предотвратить трагедию. Дело направлено в суд на рассмотрение. Уголовный процесс в отношении матери погибшей также подходит к завершению.