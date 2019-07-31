Самарская область станет первым в стране регионом, где будет реализован проект "умного" вывоза мусора в рамках реализации федерального стандарта "Умный город", - это произойдет в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

Пилотный этап отработают уже до конца этого лета.

По проекту мусорные контейнеры оснастят "умными" датчиками, которые будут контролировать уровень наполнения емкости, а в мусоровозы установят навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы с четырьмя видеокамерами - они создадут круговой обзор фиксации нарушений на маршруте сбора твердых коммунальных отходов.

Предполагается, что "умная" система позволит более точно выстраивать маршруты мусоровозов, контролировать, как по ним следуют водители, и распределять автопарк исходя из информации о наполненности контейнеров. После завершения пилотного этапа и масштабного внедрения системы "умного" вывоза мусора планируется организовать Единый диспетчерский центр контроля движения мусоровозов по Самарской области и интегрировать цифровое решение по управлению ТКО с системами весового контроля на мусорных полигонах Самарской области с последующей их модернизацией до автоматизированной системы взвешивания отходов.

- У нашей компании уже есть опыт использования цифровых сервисов в управлении ТКО: мы успели оценить эффект даже при внедрении автоматизации только в сфере мониторинга транспорта. Комплексный проект, который мы реализуем совместно с одной из телекоммуникационных компанией, несомненно, повысит уровень контроля и обеспечит большую прозрачность в обращении с отходами на территории нашего региона, - отметил директор регионального оператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

Создатели проекта уверены: для собственников жилья тарифообразование станет более прозрачным

Регоператор таким образом рассчитывает сократить затраты на топливо и техническое обслуживание машин минимум на десять процентов. Создатели проекта уверены, что для собственников жилья система тарифообразования станет более прозрачной.

Представитель "ЭкоСтройРесурс" Ирина Прохорова сообщила "РГ", что на тарифах для населения введение "умной" системы сбора мусора не отразится.

А представитель проектной организации - телекоммуникационной компании - сообщил, что управление мусоровозами и диспетчирование будет идти за средства регоператора, а установка датчиков на контейнеры - за средства телекоммуникационной компании, которая отвечает за реализацию проекта. Пока бюджетных средств на его воплощение не требовалось, но в будущем, не исключено, что софинансирование из казны все-таки понадобится.