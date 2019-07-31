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31.07.2019 20:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Соберут по-умному

Вывоз мусора с помощью "цифры" первой начнет Самара
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Самарская область станет первым в стране регионом, где будет реализован проект "умного" вывоза мусора в рамках реализации федерального стандарта "Умный город", - это произойдет в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

Пилотный этап отработают уже до конца этого лета.

По проекту мусорные контейнеры оснастят "умными" датчиками, которые будут контролировать уровень наполнения емкости, а в мусоровозы установят навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы с четырьмя видеокамерами - они создадут круговой обзор фиксации нарушений на маршруте сбора твердых коммунальных отходов.

Фото: Ульяна Вылегжанина
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Предполагается, что "умная" система позволит более точно выстраивать маршруты мусоровозов, контролировать, как по ним следуют водители, и распределять автопарк исходя из информации о наполненности контейнеров. После завершения пилотного этапа и масштабного внедрения системы "умного" вывоза мусора планируется организовать Единый диспетчерский центр контроля движения мусоровозов по Самарской области и интегрировать цифровое решение по управлению ТКО с системами весового контроля на мусорных полигонах Самарской области с последующей их модернизацией до автоматизированной системы взвешивания отходов.

- У нашей компании уже есть опыт использования цифровых сервисов в управлении ТКО: мы успели оценить эффект даже при внедрении автоматизации только в сфере мониторинга транспорта. Комплексный проект, который мы реализуем совместно с одной из телекоммуникационных компанией, несомненно, повысит уровень контроля и обеспечит большую прозрачность в обращении с отходами на территории нашего региона, - отметил директор регионального оператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

Создатели проекта уверены: для собственников жилья тарифообразование станет более прозрачным

Регоператор таким образом рассчитывает сократить затраты на топливо и техническое обслуживание машин минимум на десять процентов. Создатели проекта уверены, что для собственников жилья система тарифообразования станет более прозрачной.

Фото: Надежда Пащенко
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Представитель "ЭкоСтройРесурс" Ирина Прохорова сообщила "РГ", что на тарифах для населения введение "умной" системы сбора мусора не отразится.

А представитель проектной организации - телекоммуникационной компании - сообщил, что управление мусоровозами и диспетчирование будет идти за средства регоператора, а установка датчиков на контейнеры - за средства телекоммуникационной компании, которая отвечает за реализацию проекта. Пока бюджетных средств на его воплощение не требовалось, но в будущем, не исключено, что софинансирование из казны все-таки понадобится.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область "Мусорная" реформа
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