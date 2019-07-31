В Татарстане на железной дороге предотвращен теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с оперативниками МВД предотвратили террористический акт в Татарстане. Об этом сообщил в среду, 31 июля, Центр общественных связей ФСБ.

В результате операции силовиков были задержаны двое сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовившие теракт на "одном из объектов инфраструктуры". На каком именно, стало понятно, когда ЦОС ФСБ распространил видео задержания подозреваемых. На нем видно, как двое мужчин шагают в сторону железнодорожных путей, по которым в этот момент едет товарный поезд. Оперативники в камуфляже стреляют в подозреваемых светошумовым патроном, после чего валят мужчин на землю. Позднее показано, как у задержанных изымаются взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Вероятно, именно железная дорога была целью террористов, а сотрудникам ФСБ удалось их задержать в самый последний момент - непосредственно перед совершением теракта.

Отмечается, что задержанные являются гражданами России. В интересах следствия личности подозреваемых не разглашаются. Кроме приготовления к совершению теракта их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление возможных сообщников задержанных", - заключили в ФСБ.

Днем ранее первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что в России с начала года было предотвращено 17 попыток проведения терактов. Одна из успешных операций, о которых стало известно, была проведена около месяца назад. Тогда силовики ликвидировали россиянина, который присягнул "Исламскому государству" и планировал совершить террористическую атаку в людном месте в Саратове.