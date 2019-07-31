В Татарстане на железной дороге предотвращен теракт

Новости

Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции 20:04
Ученые: Луна значительно старше, чем считалось ранее 20:03
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене 19:46
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании "Норманн" 19:41
Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 19:27
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 19:12
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 19:08
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 19:06
В Перми замдиректора школы, где от голода умерла девочка, пойдет под суд 19:00
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя 18:50
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля 18:40
Москва признана лучшим студенческим городом России и Восточной Европы 18:35
На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину 18:34
В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей 18:27
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров 18:18
Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин 18:10
Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
Макс Фадеев прокомментировал обвинения в плагиате со стороны Пашкета 17:55
Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок" 17:50
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке 17:38
Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона 17:33
Суворовцы сыграют классику, рок и джаз 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 19:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Схвачены вовремя

В Татарстане на железной дороге предотвращен теракт
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с оперативниками МВД предотвратили террористический акт в Татарстане. Об этом сообщил в среду, 31 июля, Центр общественных связей ФСБ.

В результате операции силовиков были задержаны двое сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовившие теракт на "одном из объектов инфраструктуры". На каком именно, стало понятно, когда ЦОС ФСБ распространил видео задержания подозреваемых. На нем видно, как двое мужчин шагают в сторону железнодорожных путей, по которым в этот момент едет товарный поезд. Оперативники в камуфляже стреляют в подозреваемых светошумовым патроном, после чего валят мужчин на землю. Позднее показано, как у задержанных изымаются взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием

Вероятно, именно железная дорога была целью террористов, а сотрудникам ФСБ удалось их задержать в самый последний момент - непосредственно перед совершением теракта.

Отмечается, что задержанные являются гражданами России. В интересах следствия личности подозреваемых не разглашаются. Кроме приготовления к совершению теракта их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление возможных сообщников задержанных", - заключили в ФСБ.

Днем ранее первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что в России с начала года было предотвращено 17 попыток проведения терактов. Одна из успешных операций, о которых стало известно, была проведена около месяца назад. Тогда силовики ликвидировали россиянина, который присягнул "Исламскому государству" и планировал совершить террористическую атаку в людном месте в Саратове.

Происшествия Терроризм Теракты Правительство ФСБ Правительство МВД Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая