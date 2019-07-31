В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату

В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что установили личность юного лжетеррориста.

Им оказался 12-летний ученик уфимской школы. Известно, что он позвонил по номеру службы спасения - 112 и потребовал перечислить ему на счет пять миллионов рублей, иначе он взорвет гранату. Выяснилось, что гранаты у него не было.

- В отношении родителей мальчика составлен протокол за неисполнениt ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Ребенок будет поставлен на профилактический учет, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.