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31.07.2019 16:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Атрибуты рынка

В Сибири гиганты ретейла осваивают новые форматы
Текст: Андрей Гончаров (министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области)
Российская газета - Экономика Сибири № 168(7926)
Торговля - один из флагманов экономики. В первую очередь это касается мобильности, гибкости, быстроты принимаемых решений.

Сегодня гиганты ретейла осваивают новые форматы: открывают магазины "у дома", переходят от гипермаркетов к супермаркетам, появляются в районных центрах и больших селах. Этим они создают серьезную конкуренцию потребительской кооперации, но есть немало примеров того, как в муниципальных районах кооперация развивается наравне с бизнесом сетевых операторов федерального уровня.Каждый ищет свою нишу, преимущества в определенном сегменте. В итоге складывается общая позитивная динамика.

У производителей Новосибирской области появится собственный товарный знак

В этом году заканчивается срок действия ведомственной целевой программы развития торговли на территории Новосибирской области. Она предполагает в том числе и субсидирование расходов на доставку продовольственных продуктов в отдаленные села - дальше одиннадцати километров от районных центров. В прошлом году на эти цели в региональном бюджете было заложено одиннадцать миллионов рублей, в этом году запланирован уже 21 миллион. Это как раз механизм поддержки потребкооперации, у которой своя сеть реализации продуктов на территории области. Скорее всего, он получит развитие в новой ведомственной программе.

Конечно, власти заинтересованы в продвижении местной продукции. Мы намерены зарегистрировать бренд "Новый сибирский продукт", под которым будем продвигать продовольственные товары региональных производителей. Есть соответствующие договоренности с торговыми сетями. Кроме того, участникам программы гарантировано присутствие на наших социальных ярмарках, где традиционно высокий оборот и можно реализовать большие объемы продукции. Предприниматели, в свою очередь, берут на себя ответственность за качество и конкуренто-способную цену, которые предполагает марка "Новый сибирский продукт".

Минпромторг Новосибирской области регулярно проводит совещания с контрольно-надзорными органами по вопросам качества продукции. Практика показывает, что благодаря мерам административного воздействия предприниматели уделяют этой проблеме все больше внимания. Повышение качества влечет дополнительные затраты и отражается на цене. Поэтому нужно стремиться сокращать издержки. И пусть маржа будет невысокой, прибыль можно нарастить за счет объемов реализации.

Челябинская фирма зарегистрировала аббревиатуру ПЛЭН как товарный знак

Уличная торговля - тоже атрибут рынка, мы никуда от этого не денемся. Я был на совещании в минпромторге РФ, на котором шла дискуссия о несанкционированной торговле. Представители федерального министерства очень метко подметили: "Если этот формат существует, значит он, во-первых, востребован, а во-вторых, вы где-то недорабатываете". Функция власти - в том, чтобы создать условия для развития, в том числе такого формата, вывести его из тени, чтобы эта торговля приобрела легальный характер. Если лет семь-восемь назад уличной торговлей занимались в основном приезжие из стран ближнего зарубежья, которые работали сезонно, то сейчас это преимущественно граждане РФ, то есть факт легализации самих продавцов состоялся. Теперь стоит задача сделать этот формат абсолютно законным и прозрачным. Если он востребован, то надо не бороться с ним, а создавать для него цивилизованные условия.

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