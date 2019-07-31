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31.07.2019 19:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев потребовал не допустить распространения пожаров на населенные пункты

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил ряд задач в связи с природными пожарами в Сибирском федеральном округе. Главной из них он назвал недопущение распространения огня на населенные пункты. Кроме того, глава кабмина не исключил изменения нормативной базы.
Дмитрий Медведев, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи в аэропорту Красноярска. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Дмитрий Медведев, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи в аэропорту Красноярска. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Дмитрий Медведев, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи в аэропорту Красноярска. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Дмитрий Медведев скорректировал свой график и решил по пути в Читу сделать остановку в Красноярске, чтобы на месте обсудить ситуацию с лесными пожарами. Красноярский край, по данным ФБУ "Авиалесоохрана", один из самых охваченных огнем регионов. Здесь тушат 47 пожаров на площади 21 963 га. Всего же на территории России зарегистрировано около 150 очагов, которые ликвидируются, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых не ведется.

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров

Перед вылетом из Москвы премьер-министр уже обсудил ситуацию с главами МЧС и Минобороны России.

- Положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление, - заявил он, открывая совещание в Красноярске. - Прогноз, который существует в настоящий момент, сложный, неблагоприятный.

В ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации, однако "сам по себе режим никаких задач не решает, это просто общая правовая оболочка", напомнил Медведев. К объективным сложностям борьбы с пожарами в Сибири он отнес большие расстояния, а также проблемы с доступом к ряду территорий.

Что касается граждан, то непосредственной опасности от пожаров для них пока нет.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири

- Но это не повод считать, что все пройдет само собой под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом, - подчеркнул глава кабмина. - Работу по тушению пожаров нужно усилить везде, прежде всего в тех регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты.

Нельзя допустить, чтоб повторился 2010 год, когда горела вся страна и были десятки погибших, поставил задачу Медведев.

Так что главной задачей он назвал недопущение распространения огня на населенные пункты Сибири.

Председатель правительства заявил, что в сложившейся ситуации необходимы системные меры.

- Если не хватает какой-то компетенции, не хватает полномочий, мы можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне, - обратился он к региональному и муниципальному руководству.

Основную ответственность за ситуацию с пожарами несут именно власти этих уровней, хотя федеральный центр при необходимости готов оказать необходимую помощь, добавил Медведев.

- Еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов - это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов, - подчеркнул глава кабмина. - Очевидная вещь - просил бы всех еще раз помнить об этом.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
Как в Сибири борются с лесными пожарами

Что касается федеральных ведомств, то необходима координация действий МЧС и Минобороны в борьбе с лесными пожарами, заявил Медведев.

Он также не исключил изменения нормативной базы: возможно, предстоит уточнить понятия, касающиеся тушения лесных пожаров. В связи с этим председатель правительства предложил проанализировать действующие нормативные документы, которые принимались как на региональном, так и на федеральном уровне.

- Есть такое понятие - установление зон контроля, - привел пример он. - Может быть, есть смысл эти документы пересмотреть, поскольку они сейчас охватывают только те места, там, где непосредственно пожар, там, где уже пламя бушует, но не распространяются на зоны задымления.

Есть целый ряд и других идей, которые существуют на тему законодательных изменений, добавил Медведев.

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