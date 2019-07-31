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31.07.2019 16:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За закрытыми дверями

На Алтае проблемы низких доходов населения обсудили без СМИ
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул) , Юрий Прокопьев (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 168(7926)
Большая делегация федеральных чиновников во главе с министром труда и социальной защиты России Максимом Топилиным 30 июля работала в Барнауле, на месте разбираясь с причинами низких доходов населения и высокой безработицы - главными социально-экономическими проблемами Алтайского края. В начале нынешнего лета он был включен в список отстающих регионов страны, которые получили кураторов - министров из правительства РФ. Алтайский край поручили курировать Максиму Топилину.
Фото: iStock
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью

В течение дня на разных площадках прошло семь стратегических секций, где обсуж-дались различные аспекты развития региона. Ключевым событием рабочей поездки стало большое совещание, посвященное подготовке проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

- Некоторые показатели долгое время остаются на низком уровне, - признал губернатор региона Виктор Томенко. - Надо понять, какие наши предложения уже согласованы и будут включены в программу ускоренного развития, какие требуют специальной проработки, а какие находятся в формате жестких разногласий.

Многие проблемы Алтайского края, напомнил председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко, кроются в его специфике - структуре экономики и рынка труда, большом проценте сельского населения и ряде других факторов (среди них - географическое положение, из-за которого регион нередко называют медвежьим углом).

- Без особых подходов со стороны федерального центра мы, конечно, не сможем преодолеть эти ограничения, - подчеркнул спикер заксобрания.

Фото: iStock
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То, что новое руководство региона перестало маскировать его бедность, многие посчитали добрым знаком - краю нужны серьезные перемены. Однако большое совещание прошло за закрытыми дверями - СМИ вынуждены были довольствоваться приветственными речами спикеров и итоговым пресс-подходом, на котором конкретные цифры не прозвучали. Остается только гадать, о каких таких "секретах", которые нельзя знать живущим на Алтае людям, говорили чиновники. О том, что в сельской местности очень трудно найти работу и многие уезжают калымить на Север или Дальний Восток? Что в системе сельского здравоохранения наступил острый кадровый голод и власти призывают пенсионеров-врачей вернуться на рабочие места? О высоком проценте закредитованности населения? Или о том, что местным сельхозпредприятиям и фермерам необходимо расширить объемы и формат господдержки? Так это секреты Полишинеля.

Между тем минтруда России поручило провести во всех муниципальных образованиях Алтайского края массовый опрос жителей с целью определить основные причины бедности населения. В начале июля на сайте министерства труда и соцзащиты Алтайского края был размещен тест из 42 вопросов, ответы на которые должны характеризировать качество жизни респондентов. В частности, опрашиваемым предлагается сообщить, что их не устраивает в городской среде, оценить состояние собственного здоровья и то, как оно влияет на их жизнь. А начальники управлений соцзащиты городов и районов Алтайского края получили уведомления о проведении повсеместного анкетирования. Специалисты социальных служб в каждом районе должны опросить не менее 100 граждан с целью выявить основные факторы и причины бедности населения.

Прямая речь

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ:

Индивидуальная программа развития края будет подготовлена к 1 сентября. Работа уже началась. Нашим министерством приняты решения о включении с 2020 года Алтайского края в пилотные проекты по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. В следующем году краевая программа комплексной реабилитации инвалидов будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках гос-программы "Доступная среда". Региональным властям нужно определиться с конкретными мероприятиями в сфере промышленности, с тарифами в энергетике и дорогами.

Экономика Работа Зарплата Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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