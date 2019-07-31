Новосибирские селекционеры вывели новый "универсальный" сорт ячменя

Селекционеры Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) передали на испытания новый сорт ячменя "Дар". Как рассказали в новосибирском НИИ, это наиболее сбалансированный из все ранее выведенных здесь сортов популярного злака.

За полвека, что ученые института работают с ячменем, они передали в аграрный сектор десять новых сортов, два из которых входят в пятерку наиболее высеиваемых в стране. На втором месте по этому показателю долгое время остается сорт "Ача", четвертое место занимает "Биом". При этом у ячменя новосибирской селекции короткий период вегетации по сравнеию с большинством выращиваемых сортов. В скором времени, после прохождения необходимых испытаний, этот список пополнит и "Дар".

- Более ранние наши сорта имели ярко выраженную сильную сторону, у "Биома" это масса тысячи зерен, у "Талана" - кущение, у "Таная" - озерненность колоса, а "Дар" получился сбалансированным, у него нет "чемпионских" цифр по какому-то отдельному критерию, зато по всем из них он показывает значения выше среднего, - подчеркнул старший научный сотрудник лаборатории селекции, семеноводства и технологии возделования полевых культур СибНИИРС Юрий Григорьев.

Именно сбалансированность - считает ученый - станет весомым аргументом в пользу выбора нового сорта у отечественных аграриев. На протяжении этого и следующего года "Дар" должен будет подтвердить заявленные качества. Пока что сортоиспытания проходят в регионах Западной Сибири, но далее география будет расширяться.

Работа над выведением "Дара" продолжалась двадцать лет, столь длительные сроки обусловлены использованием методов классической селекции. В то же время специалисты надеются, что введение новых технологий в процесс создания сортов, таких как маркерно-ориентированная селекция и геномное редактирование растений в дальнейшем позволит сократить время выведения сорта с заданными качествами.