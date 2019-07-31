Омский марафон пройдет под аккомпанемент симфонического оркестра

Организаторы юбилейного Омского марафона решились на оригинальный эксперимент. Пробег легкоатлетов будет сопровождать музыка в исполнении симфонического оркестра, в программу которого войдут произведения разных жанров, от классики до рока. В сложных моментах трассы бегунов поддержат ободряющие хиты. В истории марафонов - это прецедент.

По замыслу организаторов, XXX Сибирский международный марафон станет настоящей симфонией бега и подарит незабываемые эмоции всем участникам и болельщикам.

- Мы постарались, чтобы музыкальное сопровождение было разнообразным, запоминающимся, поднимало настроение, - сообщил "РГ" дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев. - В первой части прозвучат популярные классические произведения, во второй - музыка кино, в третьей - рок. Ключевые точки (начало забега и самые трудные моменты марафона) мы поддержим специальным сопровождением. Музыкальные сюрпризы также ждут бегунов на финише. Причем, оригинальная музыка будет звучать индивидуально и для мужчин, и для женщин.

По словам устроителей марафона, данный формат на беговых соревнованиях никто еще не использовал.

- Симфонические оркестры приглашали на открытие Олимпиад, международных марафонов, награждения победителей. Но, чтобы музыка звучала на протяжении всей стайерской дистанции от старта до финиша, такого еще не было, - утверждает региональный министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

Концерт начнется сразу после залпа стартового пистолета (3 августа в 9.00) и продлится более трех часов практически без перерыва. Наряду с энергичными произведениями Моцарта, Свиридова, Дунаевского, Брамса, Чайковского, прозвучат вальсы Штрауса, музыка из фильмов "Гладиатор", "Рокки", "Ла-Ла Ленд", хиты Queen, Deep Purple и многое другое.