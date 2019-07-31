Пострадавшие от сердечного приступа назвали странный симптом недуга

Зарубежные исследователи пришли к выводу, что боль в левом плече является одним из основных симптомов сердечного приступа.

Специалисты пояснили, что многие люди, перенесшие сердечный приступ, жаловались врачам на острую боль в плече, которая появлялась до того, как случался сам приступ.

По словам доктора Кеннет Розенфилд, классический симптом состояния - боль в груди - на самом деле возникает только в половине случаев.

- Многие говорят об интенсивном, сокрушительном ощущении или глубокой боли в плече. Симптом нельзя игнорировать, потому как он в большинстве случаев предупреждает о надвигающейся угрозе, - отметил специалист.

Среди других симптомов сердечного приступа специалисты выделили боль, которая может распространяться на левую или правую руку, отдавать в шею, челюсть, спину или живот. Может появиться чувство тошноты, потливости, одышка.