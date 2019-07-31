Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к тушению пожаров в Сибири.

"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что уже в пяти регионах страны в связи с природными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная ситуация сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии, следует из доклада главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

По поручению главы государства, группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.