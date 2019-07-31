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31.07.2019 15:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к тушению пожаров в Сибири.

"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров", - отметили в пресс-службе.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
В Красноярском крае авиация МЧС начала тушить лесные пожары

Напомним, что уже в пяти регионах страны в связи с природными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная ситуация сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии, следует из доклада главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

По поручению главы государства, группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.

Власть Работа власти Госуправление Происшествия ЧП Пожары Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Иркутская область СФО Красноярский край ДФО Якутия ДФО Бурятия Лесные пожары
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