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31.07.2019 16:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ИТ-карусель

Сельское хозяйство Омской области переведут в цифровой формат
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 168(7926)
В Омской области приступили к реализации программы "Цифровое сельское хозяйство". Пока на многие современные технологии фермеры смотрят с недоверием. Но специалисты утверждают, что повсеместное внедрение "цифры" - лишь вопрос времени.
Роботизированные доильные установки-карусели способны ежедневно обслуживать тысячу коров. Фото: РИА Новости Роботизированные доильные установки-карусели способны ежедневно обслуживать тысячу коров. Фото: РИА Новости
Роботизированные доильные установки-карусели способны ежедневно обслуживать тысячу коров. Фото: РИА Новости

ИТ-разработки, предназначенные для сельского хозяйства, омичи могли увидеть на выставке-ярмарке "АгроОмск-2019". Среди них - радиоуправляемый трактор, "умная" теплица, роботы (уборщик, дояр, сеятель).

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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- Четыре года назад мало кто понимал, зачем нужно внедрять чип свиньям. До тех пор, пока в Сибирь не пришла африканская чума. И теперь все поголовье в регионе чипировано, - напомнил председатель Общественного совета при минсельхозе Омской области Анатолий Адабир. - И в других сферах без цифровых технологий тоже уже не обойтись. За последний год сельское население сократилось на шестнадцать тысяч человек - это целый район. Трудоспособных селян становится все меньше. Решить проблему как раз должны роботы.

Уже в нескольких районах области действуют роботизированные доильные установки-карусели, способные ежедневно обслуживать тысячу коров. Людей, занятых в таких комплексах, можно по пальцам пересчитать. Сейчас омские ученые взялись за разработку "умных" теплиц и уже презентовали первые проекты.

- Идея пришла в голову прошлым холодным летом, когда коллеги и друзья постоянно переживали, как там их дачная рассада, - сообщил корреспонденту "РГ" старший преподаватель факультета технического сервиса Омского государственного аграрного университета Андрей Забудский. - А сегодня инновационный парник уже работает в тестовом режиме на наших опытных полях.

Управлять процессами полива, освещения, вентиляции можно, даже находясь за пределами региона с помощью смартфона. Хлопот минимум.

Судя по всему, растения чувствуют себя в новых условиях вполне комфортно. Кусты увешаны гроздьями помидоров. Стоимость теплицы площадью в "сотку", оборудованной вентиляционными и оросительными системами, датчиками и программным обеспечением, - 300 тысяч рублей.

Еще одна необычная теплица - контейнерного типа - предназначена для всесезонной эксплуатации в любых климатических условиях, в том числе Крайнего Севера. Рассада расположена на вертикальных полках, поэтому полезная площадь увеличивается многократно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Растения находятся в питательном растворе в условиях оптимального освещения и климат-контроля. Для вегетации требуется на восемь-десять дней меньше, чем в природных условиях. Выращивать здесь можно два десятка наименований салатов, овощей, ягод, - пояснила корреспонденту "РГ" доцент агротехнологического факультета ОмГАУ Анна Клинг. - Такая теплица может обеспечить полноценное питание разработчиков месторождений, строителей крупных объектов. Цена - три миллиона рублей, срок окупаемости - один-три года.

Стоит сказать, что вертикальная технология отлично подходит и для городов. С ее помощью зелень и клубнику можно выращивают на лоджиях, в офисных помещениях, подвалах. "Сити-фермы" становятся популярными.

- Они снижают потребление воды, не зависят от погодных условий, адаптируют освещение для разных растений, не используют пестициды, дают стабильный урожай. Но главное, это возможность получения экологически чистых и полезных продуктов, - подчеркивает Анна Клинг.

Между тем в некоторых городах Сибири вовсю продают такую продукцию, а в Красноярске городские овощеводы даже начали поставки свежей зелени и клубники в сетевые супермаркеты. Сити-фермеры уже ставят перед архитекторами задачу - строить дома с адаптированными под сады и огороды помещениями и крышами. Впрочем, для таких технологий вполне можно приспособить и пустующие закрытые пространства. Например, в траншеях несостоявшегося омского метро вполне можно разместить целую плодово-овощную фабрику. А трудиться там смогут роботы. В арсенале омских ученых есть проект роботизированной теплицы, где предусмотрена методика точечного земледелия, удобрения и полива. По форме и сетчатке листьев роботы могут распознавать сорняки и уничтожать их.

Новые ИТ-технологии легли в основу проектов так называемого "безлюдного сельского хозяйства" и "цифровой деревни", которая представляет собой интернет-платформу, дающую возможность селянам наладить продажи, получать консультации, госуслуги, искать работу. Правда, сначала надо обеспечить деревню бесперебойным интернетом. Для Омской области это большая проблема.

Хозяйства, внедряющие аграрные ИТ-технологии, могут рассчитывать на возмещение части затрат в виде субсидий. Региональные власти готовят соответствующую информационную инфраструктуру. Программа "Цифровое сельское хозяйство" уже в недалеком будущем даст возможность вести мониторинг всех объектов сельхозназначения, контролировать и анализировать работу АПК.

Фото: depositphotos.com
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- Сейчас проводим оцифровку полей. Формируем базу данных, благодаря которой будем знать всех владельцев участков, виды их деятельности, как обрабатывалось то или иное поле, - пояснил корреспонденту "РГ" региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Программа будет открытой. В режиме реального времени специалисты увидят, какие объекты затоплены или пострадали от засухи, как внедряются технологии. И в соответствии с этими данными мы предоставим предпринимателям субсидии, компенсации, иную поддержку.

Специалисты обещают, что проект "Цифровое сельское хозяйство" в Омской области апробируют уже в этом году, а полномасштабная реализация ожидается к 2024-му. По мнению экспертов, трансформация сельского хозяйства посредством "цифры" - это необходимое условие для обеспечения технологического прорыва в АПК.

Кстати

Выставка-ярмарка "АгроОмск-2019" поставила рекорд - ее посетило более 120 тысяч человек (на двадцать тысяч больше, чем год назад). Участниками уже семнадцатого по счету форума стало более 350 компаний. В списке новинок - свыше двадцати образцов сельскохозяйственной техники. Заключено около ста контактов на поставку современных машин и оборудования. В списке новой омской продукции - "умные" теплицы, аппараты УЗИ для животных, беспилотные тракторы. "В Омской области насчитывается почти три десятка предприятий, производящих агротехнику, и примерно столько же дилерских центров, как отечественных, так и зарубежных производителей. На форуме мы показали все, что только начинает производиться и поступать в регион", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа. В этом году вдвое выросло и число партнеров форума. В Омск приехали представители 32 российских регионов, Казахстана, КНР, а также Турции, компании которой договорились с региональной властью об увеличении поставок в страну омского зерна.

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