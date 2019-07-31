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31.07.2019 16:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нашего на полках прибыло

У производителей Новосибирской области появится собственный товарный знак
Текст: Ирина Егорова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 168(7926)
Для поддержки местных товаропроизводителей региональный минпромторг в рамках пилотного проекта "Сделано у нас" планирует внедрить в этом году сис-тему добровольной сертификации "Новый сибирский продукт".
Фото: Татьяна Купцова.
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- Местный продукт - это гарантия свежести и качества, которые можно контролировать совместно с производителем. Большинство наших рестораторов стараются закупать такое сырье. В регионе производят достойного качества мясо птицы, куриное яйцо. "Молочку" приобретаем только у местного предприятия, - отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, товары, помеченные знаком НСП, будут определенным образом стилизованы на полках торговых сетей, ретейлеры должны включать их в промо-акции, а местные производители смогут реализовать свою продукцию на областных ярмарках. Кроме того, компании, прошедшие добровольную сертификацию, получат поддержку в организации экспорта.

- Хорошо, что идея создать свой бренд становится реальным проектом. Главное, чтобы к этому серьезно относились сами жители. Покупая новосибирское, мы понимаем, что за продукты, произведенные или хотя бы проданные в Новосибирской области, местные предприятия получают выручку, в нашу казну поступают налоги, - подчеркивает руководитель Союза производителей рыбы Новосибирской области Константин Терещенко. - Если для местных производителей будут еще и дополнительные преференции, позволяющие более организованно выходить на рынок, более масштабно заявлять о себе, то это только пойдет всем на пользу.

- Местным производителям нужна поддержка в продвижении своих товаров. Например, снижение платы за участие в выставках и ярмарках уже будет действенной мерой для того, чтобы заявить о себе, - уверен Олег Булатов, представитель бердской компании "МясковЪ", специализирующейся на производстве авторских закусок к пиву.

Предприниматель Татьяна Ермакова, открывшая компанию "Сибирская гранола", на себе испытала, что местных производителей с новым, к тому же дорогостоящим продуктом, не ждут в сетях.

Фото: iStock
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- Продукция такого высокого качества ретейлу не нужна, да и закупочная цена для сетей достаточно высокая, неконкурентоспособная. Поэтому идем своим путем, работаем с небольшими магазинами, делаем свой сайт, активно продвигаем товары в соцсетях и уже расширяем производство. Возможно, организуем собственную систему доставки. Будет неплохо, если, объединившись под общим брендом, местные производители получат поддержку на старте. Хотелось бы масштабных акций по продвижению продукции, - поделилась мнением Татьяна Ермакова.

В региональном минпром-торге сообщили, что местные товаропроизводители и начинающие предприниматели могут рассчитывать на компенсации и субсидии при приобретении оборудования, аренде помещений. В Новосибирской области действует ряд мер гос-поддержки в сфере кредитования - например, Фонд микрофинансирования выдает до пяти миллионов рублей на три года под семь процентов годовых. Однако, как отмечают участники "Школы гастрономического бизнеса", начинающим предпринимателям больше нужна нефинансовая поддержка - информационная, консультационная, необходимо понимание, с чего начинать и как развивать бизнес. В прошлом году из восьмидесяти выпускников школы тринадцать, в том числе из районов области, открыли свое дело.

Тем временем

Торговая отрасль в регионе остается лидером по обеспечению занятости населения - в ней работает более 264 тысяч человек. Общий объем оборота оптовой торговли в 2018 году составил 1,7 триллиона рублей, оборот общественного питания - 31,3 миллиарда. Крупноформатная розница преимущественно расположена в областном центре. В сельских районах торговое обслуживание осуществляют в основном предприятия потребкооперации. В 2019 году финансирование ведомственной целевой программы развития торговли в Новосибирской области составило 51 миллион рублей (в 2018-м - 41 миллион).

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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