Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия, достигший сегодня ночью критической отметки в 1125 сантиметров, стал постепенно спадать.

По словам местных жителей, водах уходит примерно на 2 см в час. Как отмечается на сайте администрации Тулуна, на 8 утра она отступила на 4 см, к полудню - еще на 6 см. На 12.00 местного времени уровень воды в Ие составлял 1115 см. Критическая отметка - 700 см.

Дорожники готовы приступить к расчистке трассы Р-255 "Сибирь" сразу же, как только появится доступ к подтопленным участкам. Пока это невозможно. Движение всех видов транспорта в районе Тулуна закрыто.

Сообщение между Иркутском и Красноярском осуществляется по объездной дороге через Качуг, Жигалово, Магистральный, Усть-Кут и Братск. Как сообщается на сайте ФКУ УПРДОР "Прибайкалье", проезд к Тулуну по трассе "Вилюй" свободен.

Между тем Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 1 августа не территории региона местами ожидаются ливни, грозы и сильный северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. За минувшие сутки также было зафиксировано повышение уровня воды в реках Ока (60-160см) и Белая (5-20 см). Вода сошла на левобережных притоках реки Ангары и на Витиме (снижение уровня на 20-60 см), а также на остальных реках Ленского бассейна (5-10 см). В ближайшие два дня ожидается дальнейшее понижение уровня воды.