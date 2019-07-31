На фоне судебного процесса по делу о трагедии в "Зимней вишне" в Кемерове закрывают крупные торговые центры.

Иск к владельцу ТЦ "Радуга" в Рудничном районе города местная администрация инициировала в связи с нарушениями требований пожарной безопасности, допускающимися в здании. Заявление, с которым мэрия обратилась в арбитражный суд, содержит требование запретить эксплуатацию комплекса и обязать собственника устранить нарушения. Причем этот иск не первый: в августе прошлого года суд аналогичное заявление муниципалитета отклонил. Но осенью апелляционная инстанция приняла жалобу. Очередное заседание по делу, возвращенному в кемеровский арбитраж, должно состояться 3 сентября 2019-го.

В случае удовлетворения судебного иска "Радуга" станет уже четвертым по счету кемеровским ТЦ, закрытым из-за претензий к обеспечению безопасности. Все эти объекты были активно посещаемыми жителями и гостями города.

Первым в судебном порядке в апреле 2018-го (сразу после пожара в "Зимней вишне") прекратил работу ТЦ "Аврора". Через год - в апреле 2019-го - судебные приставы опечатали двери ТЦ "Лапландия". А не так давно на неопределенный срок была приостановлена эксплуатация здания ТЦ "Я".

"Суд постановил, что выявленные в ходе проверки торгового центра нарушения противопожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц", - сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Тем временем в процессе по делу "Зимней вишни" продолжается допрос свидетелей. На одном из недавних заседаний Заводского райсуда Кемерова охранник Олег Колобовников сообщил, что сотрудники ЧОПа, работавшие в ТРЦ, не знали, где находятся огнетушители и сколько их было. Хотя в обязанности сотрудников входило использовать эти средства до прибытия пожарных.

Как уточнил свидетель, четырехэтажную "Зимнюю вишню" в течение каждой смены охраняли всего три человека, которые не были трудоустроены официально. Колобовников следил за порядком сразу на двух этажах - третьем и четвертом, как раз там, где находились кинотеатры, детская игровая зона, кафе и каток. Второй охранник работал на первом и втором этажах, а третий - старший смены - находился в охранной комнате. Именно он сидел за мониторами системы видеонаблюдения, и у него была тревожная кнопка, запускавшая принудительно пожарную сигнализацию.

Напомним, по факту трагедии, жертвами которой стали шестьдесят человек, возбуждено три уголовных дела. В качестве обвиняемых по ним проходят пятнадцать фигурантов. Два дела, объединенные в одно, сейчас рассматривает Заводский райсуд Кемерова. На скамье подсудимых находится восемь человек.