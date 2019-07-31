В красноярском селе ПДК вредных веществ в воздухе превышена в пять раз

Региональное управление Роспотребнадзора в ходе ежедневного мониторинга воздуха установило, что в селе Ванавара, расположенном на севере Красноярского края, предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации РИА Новости, местные власти начали раздачу жителям села медицинских масок. Они помогут минимизировать последствия дымки. Отмечается, что на остальной территории края превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Между тем, дым от лесных пожаров, бушующих на севере края и соседних Якутии и Иркутской области, распространился далеко от очагов возгорания. Жители многих населенных пунктов Красноярского края и Приангарья жалуются на запах гари и смог, из-за которого ничего не видно.