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31.07.2019 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В красноярском селе ПДК вредных веществ в воздухе превышена в пять раз

Текст: Ирина Штерман

Региональное управление Роспотребнадзора в ходе ежедневного мониторинга воздуха установило, что в селе Ванавара, расположенном на севере Красноярского края, предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
В Красноярском крае авиация МЧС начала тушить лесные пожары

По информации РИА Новости, местные власти начали раздачу жителям села медицинских масок. Они помогут минимизировать последствия дымки. Отмечается, что на остальной территории края превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Между тем, дым от лесных пожаров, бушующих на севере края и соседних Якутии и Иркутской области, распространился далеко от очагов возгорания. Жители многих населенных пунктов Красноярского края и Приангарья жалуются на запах гари и смог, из-за которого ничего не видно.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Лесные пожары
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