В Кузбассе произошла серия техногенных землетрясений

Сейсмологи зафиксировали в Кузбассе серию подземных толчков техногенного характера.

- Подземный толчок магнитудой 3,6 зарегистрирован в Кемеровской области, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Около двух часов ночи эпицентр подземного толчка, по данным оперативной обработки, имел координаты 53.07 градуса северной широты и 87.70 градуса восточной долготы и находился в 37 км к северу от Таштагола. Помимо этого ранее в том же районе были зафиксированы еще три подземных толчка магнитудой от 2,5 до 2,9.

По данным экспертов Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер. Сейсмологи считают, что она связана с интенсивными горными работами. Для изучения ситуации в Кузбассе необходимо расширить сеть сейсмостанций.