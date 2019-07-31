В МЧС рассказали, кто вправе вводить режим ЧС в регионах

Региональные власти вправе сами вводить режим чрезвычайной ситуации при сложной пожарной обстановке на территории, заявили в пресс-службе МЧС РФ, отвечая на предложение депутата ГД от Иркутской области о введении в Сибири и на Дальнем Востоке режима ЧС.

"В соответствии с "Лесным кодексом" режим чрезвычайной ситуации при лесных пожарах вводится по решению руководителей регионов, - передает РИА Новости комментарий ведомства. - 131-й федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" также возлагает ответственность на региональные власти".

При этом у федеральных структур также остаются возможности ввежение режима ЧС в регионах.

"Что касается инициативы введения режима федерального уровня, то на уровне исполнительной власти она может исходить от Минприроды, в компетенции которой и находится тушение лесных пожаров", - отметили в МЧС.