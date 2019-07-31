Банковский сектор Сибири подготовился к переходу на новый механизм финансирования жилищного строительства. Еще в прошлом году застройщики начали использовать банковское кредитование и счета эскроу. Сейчас в Новосибирской и Иркутской областях, Алтайском крае реализуется восемнадцать таких проектов, а всего в Сибири открыто 385 счетов эскроу.

- Можно уверено сказать, что механизм проектного финансирования в Сибири запущен, - подчеркнул начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев на совещании в аппарате полпреда президента РФ в СФО.

Всего в стране, по данным ЦБ РФ, 95 уполномоченных банков могут работать с застройщиками по новым правилам. Треть из них уже готова предоставлять такие услуги, в том числе 21 в СФО. По словам Николая Морева, расчеты Банка России показали, что финансовые возможности уполномоченных кредитных организаций позволяют обеспечить застройщиков банковским кредитованием с использованием счетов-эскроу.

На 1 июля этого года в СФО от застройщиков поступило 127 заявок. На первом месте - Новосибирская область (46 заявок), на втором - Красноярский край (45). Более половины согласовано, но есть и отказы. В одних случаях застройщики могут завершить строительство по старой схеме, без банковского финансирования. В других - ознакомившись с условиями кредитования, застройщики выходят из игры. При проектном финансировании банк оценивает финансовое положение заемщика, риски строительства.

Как отметили участники совещания - руководители строительных компаний, причинами отказа могут стать нестабильное финансовое положение застройщика и невысокая рентабельность проекта. От состояния застройщика будет зависеть процентная ставка по кредиту. Сейчас она на уровне десяти-двенадцати процентов годовых.

- В начале реализации проекта стоимость стройматериалов одна, потом - другая. Банковские сотрудники, оценивая проект и застройщика, не берут это во внимание. В нынешнем году цены повышались трижды. То есть экономика строительства не учитывается, - отметил президент SKYGroup Владимир Литвинов.

Координатор по СФО Ассоциации "Общероссийское отраслевое объединение работодателей "НОСТРОЙ" Максим Федорченко также говорит о том, что проекты, которые уже выполняются, формировались, исходя из другой бизнес-модели, без учета требований банков. Эксперт предлагает перенести сроки оценки проектов на соответствие критериям строительной и финансовой готовности до 31 декабря 2019 года (минстроем РФ установлена дата 1 октября). Таким образом застройщик, представив проект на соответствие, сможет завершить либо вести строительство объектов без использования эскроу-счетов, если дом находится в высокой степени готовности - не менее чем на тридцать процентов - и в нем продано по договорам долевого участия более десяти процентов общей площади жилых и нежилых помещений, включая машино-места.

В свою очередь полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло обратил внимание на то, что для компаний-застройщиков, которые не соответствуют требованиям банков, необходимо выработать схемы дальнейших действий, чтобы предотвратить появление новых проблемных объектов.

Между тем

В Новосибирской области большая часть объектов может быть достроена после 1 июля 2019 года на старых условиях. Об этом заявил глава региона Андрей Травников.

- Первые итоги работы по новым правилам достаточно оптимистичны. Однако необходимо держать вопрос на контроле - нужно сопровождать каждый объект до ввода его в эксплуатацию, - подчеркнул губернатор.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, за первое полугодие в регионе сдано 654 тысячи квадратных метров жилья, что почти на пять процентов больше, чем годом ранее, и на 9,2 процента выше плановых показателей. В разной степени готовности находится 1 284 многоквартирных жилых дома общей площадью более 6,3 миллиона квадратных метров. Из них на контроле минстроя - 453, возводимых с привлечением средств дольщиков. Десять жилых домов строится с использованием счетов эскроу. Одиннадцать застройщиков получили либо обратились за получением проектного финансирования в кредитных организациях. Общая площадь объектов, возводимых на новых условиях, - около 138,9 тысячи квадратных метров, сообщил Иван Шмидт.