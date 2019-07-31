В Сибири пациентка "скорой" умерла после укола анальгина

Новосибирская прокуратура направила в Черепановский районный суд уголовное дело в отношении фельдшера "скорой помощи". Медика обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия бригада скорой помощи выехала по вызову к жительнице Маслянинского района Новосибирской области. Пациентка жаловалась на боли в груди и головокружение. Во время беседы она сообщила фельдшеру об аллергии на медицинские препараты, содержащие в своем составе анальгин. Это подтвердила медикам и находящаяся в доме родственница больной.

Предвидя возможные последствия, фельдшер все равно сделал пациентке внутривенную инъекцию лекарственного средства, в химическом составе которого содержался анальгин. У женщины возник анафилактический шок. Ее немедленно доставили в больницу и попытались спасти, но безрезультатно.

- Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сообщили в региональной прокуратуре.

Фельдшеру грозит до трех лет лишения свободы.