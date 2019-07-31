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31.07.2019 16:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Взлетный сегмент

За счет чего в Кузбассе расширят возможности внутренних авиалиний
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 168(7926)
Количество рейсов из аэропортов Кузбасса в города СФО и других регионов России увеличится. А сами воздушные гавани преобразятся.
Кемеровский аэропорт давно нуждается в кардинальной реконструкции. Фото: РИА Новости Кемеровский аэропорт давно нуждается в кардинальной реконструкции. Фото: РИА Новости
Кемеровский аэропорт давно нуждается в кардинальной реконструкции. Фото: РИА Новости

В Казань, Екатеринбург и Новосибирск из Кемерова, а из Новокузнецка - в Красноярск, Новосибирск и Иркутск можно будет улететь уже в 2020 году. Кроме того, как сообщили в правительстве Кемеровской области, уже идут переговоры об организации прямых перелетов в Санкт-Петербург и возобновлении вечерних рейсов в Москву.

Фото: Сергей Бабкин/РГ
Где недорого поесть в московских аэропортах

Наращивание объемов авиа-перевозок и снижение цен на билеты - эти цели в регионе ставят уже не первый год. И, надо сказать, новые направления в расписании аэропортов периодически появляются, как и новые авиакомпании. Только вот задерживаются, увы, не все. А чем меньше игроков на рынке, тем ниже конкуренция и выше цены.

Самый дешевый прямой перелет из Кемерова в Москву, к примеру, 27 июля этого года стоил чуть больше 21 тысячи руб-лей.Тогда как такой же билет в столицу России из Томска - около 12,7 тысячи. Поэтому неудивительно, что все больше кузбассовцев предпочитает летать самолетом из соседней области. По данным холдинга "Новапорт", владеющего аэропортами Кемерова и Томска, в последнем пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в июне 2019-го вырос на 32,5 процента по сравнению с июнем 2018-го - до 64 с лишним тысяч человек.

Как сообщается на сайте компании-собственника, из региональных направлений прибавились прямые рейсы в Нижневартовск, Иркутск и Екатеринбург, возобновились рейсы в Абакан, Барнаул и Тюмень. Стали чаще летать самолеты в Новосибирск и Красноярск. И по-прежнему в расписании есть Казань, Каргасок и Новый Васюган. Томский аэропорт - один из лидеров СФО по количеству прямых маршрутов по России. А доступнее внутренний сегмент авиаперевозок стал благодаря федеральным и региональным субсидиям.

В Кузбассе же за 2018 год пассажиропоток увеличился на десять процентов. Авиапассажиры периодически выкладывают в Сети видео из серии "испытано на себе". Скажем, заснятое при посадке лайнера, которую лишь с натяжкой можно назвать мягкой. Да что там пассажиры - опытный пилот граж-данской авиации в своем интернет-блоге недавно не сдержал эмоций (орфография и пунктуация автора сохранены): "Стыдно товарищи руководители края и города! Что Кемерово, что Томск. Абсолютно не пригодна ВПП. Срочно займитесь этим вопросом. Отремонтируйте и доложите! Срок вам - четыре месяца".

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
В российские аэропорты могут вернуться "курилки"

Между тем вопросы реконструкции ВПП, как и обновления всего комплекса международного кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова, рассматриваются. Представленный "Новапортом" проект терминала, подготовка которого оценивается в 120 миллионов рублей, уже одобрен. Пос-ле окончательного утверждения весной 2020 года его начнут воплощать в жизнь. Внутреннее оформление девятнадцатиметрового здания в виде куба с доминантым козырьком, спускающимся до земли, по замыслу дизайнеров, будет посвящено космосу. Тему "взгляда в будущее" усилят растениями и водными объектами в интерьере. Чтобы учесть все пожелания и нюансы, в регионе создана специальная рабочая группа, в которую вошли в том числе представители городской и областной администраций. Причем пока будут строить новый терминал, аэропорт продолжит работу.

- Мы со своей стороны готовы вкладывать средства в повышение транспортной доступности области и сейчас активно ведем с главами других регионов переговоры об условиях софинансирования, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Развитие транспортной доступности очень важно, ведь впереди у нас много деловых, общественных и спортивных мероприятий большого масштаба. Особое внимание уделяем авиаперевозкам в Новокузнецке, который должен стать главным пунктом прибытия для туристов, приезжающих отдохнуть в Шерегеше.

Прямая речь

Наталья Кухарская, руководитель Кемеровского УФАС России:

Тарифами на авиабилеты из Кузбасса мы занимались в 2018 году. Когда по тем или иным причинам авиакомпании уходили из региона (в том числе когда отменили вечерние рейсы в Москву), тарифы значительно повысились. И наоборот, при расширении списка рейсов они снижались. Это было конкурентным условием, дававшим возможность привлечь пассажиров. Но, видимо, привлекло незначительно. Авиаперевозчики, анонсируя свой уход с кузбасского рынка, всякий раз ссылались на убытки (существенный рост затрат). То есть предлагавшиеся этими компаниями цены не давали им возможности работать. Так что говорить о необоснованности повышения тарифов в данном случае не приходится.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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