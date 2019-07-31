В Чечне из-за урагана без света остались 110 тыс человек

В Чеченской Республике из-за неблагоприятных погодных условий произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Об этом в среду утром сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

Причиной ЧП стал ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду и дождь. Без электроснабжения оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов - всего около 110 400 человек. Мощность отключенных потребителей - 28,0 МВт.

Сейчас на местах аварий работаю сотрудники "Чеченэнерго". Из-за непогоды в зоне ответственности компании введен особый режим работы.