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31.07.2019 10:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне из-за урагана без света остались 110 тыс человек

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике из-за неблагоприятных погодных условий произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Об этом в среду утром сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми / ТАСС
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Причиной ЧП стал ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду и дождь. Без электроснабжения оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов - всего около 110 400 человек. Мощность отключенных потребителей - 28,0 МВт.

Сейчас на местах аварий работаю сотрудники "Чеченэнерго". Из-за непогоды в зоне ответственности компании введен особый режим работы.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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