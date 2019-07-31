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31.07.2019 10:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ингушетии обновят все газопроводные сети

Текст: Алена Ларина (Магас)
В течение ближайших десяти лет в республике приведут в порядок все газопроводы. Работы выполняются по программе создания новой системы газораспределения на территории Ингушетии.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

Сегодня газовые сети во многих населенных пунктах региона изношены и не отвечают требованиям безопасности. Из-за их ветхости потери голубого топлива доходят до 50 процентов. Поэтому в "Газпроме" было принято решение полностью обновить их в республике.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
В Ингушетии запустят новую электроподстанцию

Ингушетия станет первым субъектом в стране, где будет реализован такой проект. На ее территории заменят около двух с половиной тысяч километров газовых трубопроводов.

Началась разработка территориальной схемы газоснабжения населенных пунктов республики. Также планируется установить более 40 тысяч новых индивидуальных приборов учета в частных домах и около двух тысяч счетчиков на улицах.

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