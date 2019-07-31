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31.07.2019 19:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Караоке над озером

Фестиваль-кроссовер собрал около 4000 слушателей
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 167(7925)
В Санкт-Петербурге продолжается "сезон фестивалей". Один из самых необычных музыкальных форумов в формате open-air прошел на Красном озере, близ горнолыжного курорта Коробицыно.
Фестиваль порадовал поклонников джаза, рок- и поп-музыки. Фото: Евгений Зайцев Фестиваль порадовал поклонников джаза, рок- и поп-музыки. Фото: Евгений Зайцев
Фестиваль порадовал поклонников джаза, рок- и поп-музыки. Фото: Евгений Зайцев

Второй музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" продолжался два дня и собрал около 4000 участников. Его организатор - симфонический оркестр "Таврический" - собрал на трех площадках удивительную команду: тут и звезды рока, и симфонические музыканты, и даже... школьные ансамбли. По задумке устроителей фестиваль-кроссовер должен был показать слушателям, из какого источника гармонии растут все направления - джаз, рок, поп-музыка.

Фото: Предоставлено ЦВЗ "Манеж"
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А потому здесь выступили солисты, работающие в различных жанрах: оперный баритон Дмитрий Янковский, герой мюзиклов, тенор Иван Ожогин, джазовая певица Этери Бериашвили, рок-группа "старшего поколения" "Гарин и Гиперболоиды", их юные коллеги из группы OYA, португальские звезды Blind Zero и многие-многие другие.

Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра "Таврический" Михаил Голиков заявил, что фестиваль-кроссовер призван не просто соединить жанры, но и объединить публику, сторонников разных направлений.

- Послушать симфоническую музыку в рок-обработках, в том числе и в исполнении известных групп, - это своего рода обратная связь, взаимодействие двух жанров, - подчеркнул он. - С другой стороны, фанатам рока мы предоставили возможность увидеть самые разные грани их любимой музыки. Возможно, именно на нашем фестивале они откроют для себя классику, в них пробудится интерес к академической музыке. Наконец, объединение в одном событии двух таких разных аудиторий полезно с точки зрения воспитания межпоколенческого взаимопонимания.

И это единение получилось. С удивлением знатоки классики узнавали в песне Цоя "Перемен" мотивы из прокофьевского "Танца рыцарей", а в саундтреке из сериала "Игра престолов" - народную песню "Ой, мороз, мороз".

С удовольствием участвовала публика и в "народном караоке", когда вместе с артистами пела хором "Поворот", "Звезда по имени солнце" или We are the champions. Впрочем, с не меньшим удовольствием собравшиеся слушали произведения Римского-Корсакова, Бородина и Альбинони. Участница популярного шоу "Голос" Этери Бериашвили отметила:

Фестиваль призван объеденить публику, сторонников разных направлений

- Классическая музыка не будет востребована, если мы не будем ее транслировать, если мы не будем ее любить и заставлять зрителей любить ее... Мы проводники той музыки, которая не популярна, увы, сейчас, и мы совмещаем ее с популярными жанрами, с популярными песнями в симфонической обработке. Вместе это работает на то, чтобы классическая музыка стала любима зрителями и они бы шли на классические концерты.

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Как отметил Михаил Голиков, одним из самых важных событий для него стал большой концерт именно школьных коллективов: ведь без участия детей любое дело лишается дальнейшей перспективы. А у фестиваля "Дым над водой" будущее есть, и это стало очевидно.

Вместе с такими звездами, как Альберт Асадуллин, солисты Blind Zero, Дмитрий Гайворонский, на сцены фестиваля вышли совсем юные исполнители.

Самому молодому участнику школьного ансамбля рок-музыки 11 лет, самому старшему недавно исполнилось 18. Участие в фестивале стало наградой для школьных коллективов, отбор которых шел весь год под личным руководством Михаила Голикова. В результате почетного приза - выйти на сцену фестиваля и исполнить там свою музыку - были удостоены четыре школьных коллектива: "Каморка", "Камбайны", Eternal Moll и The Polar Twins.

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