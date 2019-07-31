Под Калининградом нашли скелет умершего около 20 лет назад мужчины

Калининградские следователи устанавливают личность мужчины, останки которого прохожие обнаружили на побережье Балтийского моря. По предварительным данным, погибшему мужчине было от 48 до 60 лет.

Предполагаемая давность наступления смерти - 10-20 лет, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Рост погибшего - 165-170 сантиметров. Он был достаточно тепло одет. Сохранились ботинки, остатки свитера, фланелевой рубашки, спортивных брюк с подтяжками, двух пар носков. Вблизи нашлись разбитые солнечные очки.

Скелет лежал на пляже неподалеку от поселка Куликово. Предположения о том, что его вынесло на берег волнами, следователи опровергают. И останки, и одежда были сухими. Как умер мужчина, как его скелет оказался на берегу, еще предстоит выяснить специалистам.

Всех, кто располагает какой-то информацией о погибшем, просят обратиться в Светлогорский межрайонный следственный отдел. Следователи гарантируют конфиденциальность.