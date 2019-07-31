На Северо-Западе обнаружено 107 "черных кредиторов"

В регионах Северо-Запада выявлено 107 компаний и физических лиц, которые нелегально оказывали финансовые услуги. 27 таких структур вели свою деятельность в Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

В Архангельской области сотрудники отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России обнаружили 26 "черных кредиторов", в Вологодской области - 20.

Кроме того, в Северной столице выявлен форекс-дилер, действующий безо всяких законных оснований, а в Калининградской области найдены подпольные пункты обмена валюты.

Также обнаружено 12 структур, которые привлекали деньги граждан, обещая быстрое обогащение. В их деятельности сотрудники ведомства увидели признаки финансовых пирамид.

По всем обнаруженным нелегальным структурам были направлены письма в полицию. Уже возбуждено 59 административных дел и пять уголовных, по многим фактам полиция и прокуратура еще проводит проверки.

Большинство подозрительных финансовых организаций удалось выявить с помощью обращений граждан.