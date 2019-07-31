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31.07.2019 20:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Северо-Западе обнаружено 107 "черных кредиторов"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В регионах Северо-Запада выявлено 107 компаний и физических лиц, которые нелегально оказывали финансовые услуги. 27 таких структур вели свою деятельность в Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

В Архангельской области сотрудники отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России обнаружили 26 "черных кредиторов", в Вологодской области - 20.

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Кроме того, в Северной столице выявлен форекс-дилер, действующий безо всяких законных оснований, а в Калининградской области найдены подпольные пункты обмена валюты.

Также обнаружено 12 структур, которые привлекали деньги граждан, обещая быстрое обогащение. В их деятельности сотрудники ведомства увидели признаки финансовых пирамид.

По всем обнаруженным нелегальным структурам были направлены письма в полицию. Уже возбуждено 59 административных дел и пять уголовных, по многим фактам полиция и прокуратура еще проводит проверки.

Большинство подозрительных финансовых организаций удалось выявить с помощью обращений граждан.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область
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