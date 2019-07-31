Петербург выделил средства на ремонт мемориала на Новгородчине

Правительство Санкт-Петербурга выделило средства на восстановление мемориала в память о погибших в годы войны ленинградских детях. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, в котором зафиксировано, что бюджет Санкт-Петербурга предоставит бюджету Новгородской области 1 миллион 95 тысяч рублей. Деньги пойдут целевым назначением на ремонтно-восстановительные работы на мемориале "Детям, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Этот мемориал находится на привокзальной площади села Лычково Демянского района Новгородской области. Он установлен в память о трагедии, произошедшей 18 июля 1941 года - тогда в результате фашистского авианалета погибли сотни детей, эвакуированных из Ленинграда.